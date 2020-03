Manchester United-Manchester City 2-0: Ederson horror, il derby va ai Red Devils

Le reti di Martial e McTominay permettono al Manchester United di mettere le mani sul derby e restare in scia del Chelsea in ottica quarto posto.

Un ottimo si aggiudica il derby e porta a casa tre punti fondamentali nella corsa per un posto in Champions. Battuto un mai veramente in gara, pericoloso solo a tratti nella ripresa.

Il primo tiro nello specchio della partita porta la firma di Sterling, che scalda subito i guantoni di De Gea: con il passare dei minuti però i padroni di casa prendono le misure e creano non pochi problemi alla manovra avversaria.

Ci provano prima James e poi Martial, tra i più vivaci nelle fila Red Devils: ed è proprio il francese a sbloccare il risultato alla mezz'ora sul bel filtrante di Bruno Fernandes, Ederson non è esente da colpe e il diagonale finisce in rete. Il pressing degli uomini di Solskjaer è efficace e il portatore di palla dei Citizens viene sistematicamente rallentato.

Lo United inizia altrettanto bene la ripresa, complice anche un City incapace di creare superiorità numerica oltre la metà campo. Guardiola gioca la doppia carta Mahrez-Gabriel Jesus e la manovra offensiva ne guadagna in brillantezza e imprevedibilità.

I ragazzi di Guardiola alzano dunque il proprio baricentro e costringono i Red Devils a difendere con quasi tutti gli effettivi a ridosso della propria area, affidando le poche ripartenze alla velocità di James. In pieno recupero arriva però il colpo del ko con il secondo errore di Ederson, che regala palla a McTominay lasciando la porta scoperta: il centrocampista scozzese centra la porta dalla grande distanza e fa esplodere l'Old Trafford.

IL TABELLINO

MANCHESTER UNITED-MANCHESTER CITY 2-0

Marcatori: 30' Martial, 96' McTominay

MANCHESTER UNITED (3-4-1-2): De Gea; Lindelof, Maguire, Shaw; Wan-Bissaka, Fred, Matic, Williams (78' Bailly); Bruno Fernandes (88' Ighalo); James, Martial (78' McTominay).

MANCHESTER CITY (4-3-3): Ederson; Cancelo, Otamendi, Fernandinho, Zinchenko (77' Mendy); Gundogan, Rodri, Foden; Bernardo Silva (59' Mahrez), Aguero (59' Gabriel Jesus), Sterling.

Arbitro: Dean

Ammoniti: Fernandinho, Rodri, Fred, Cancelo

Espulsi: nessuno