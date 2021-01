Manchester United-Liverpool dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Il Manchester United sfida il Liverpool ai sedicesimi di FA Cup: tutto sulle formazioni e su come vedere il match in tv e streaming.

MANCHESTER UNITED-LIVERPOOL: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

- Data: 24 gennaio 2021

24 gennaio 2021 Orario: 18.00

18.00 Canale : DAZN

Streaming: DAZN

Si infiamma il tabellone della , giunto ai sedicesimi di finale: nonostante manchi ancora tanto all'ultimo atto, questo turno ci offre il derby d' tra Manchester United e Liverpool.

Le due squadre si sono incontrate domenica scorsa in Premier League ad 'Anfield': 0-0 il risultato finale, con gli ospiti che sono riusciti a conservare la leadership, con due punti di vantaggio sui cugini del City che però hanno giocato una gara in meno.

I 'Red Devils' sono entrati in scena nella competizione a partire dai trentaduesimi: 1-0 al firmato McTominay dopo soli cinque minuti dal calcio d'inizio.

I 'Reds' - alle prese con un periodo nero in campionato aggravato dal ko interno col , giunto dopo 68 gare senza perdere ad 'Anfield' - non hanno avuto problemi nel superare i ragazzini dell' , durati un tempo: Mané mattatore con una doppietta, a segno anche Wijnaldum e Salah nell'1-4 finale.

In questo articolo troverete tutto ciò che serve sapere su Manchester United-Liverpool: dagli aggiornamenti relativi alle formazioni fino alle indicazioni su come assistere all'incontro in diretta tv e streaming.

ORARIO MANCHESTER UNITED-LIVERPOOL

Manchester United-Liverpool si disputerà domenica 24 gennaio 2021 allo stadio 'Old Trafford' di Manchester. Calcio d'inizio fissato alle ore 18 italiane.

La sfida tra Manchester United e Liverpool sarà visibile grazie a DAZN su tutti i televisori smart e dunque in grado di connettersi a internet: basterà scaricare l'applicazione e accedere al catalogo inserendo le proprie credenziali. Applicazione disponibile anche tramite le console di gioco di ultima generazione (PlayStation 5, Xbox Series S e X), dispositivi come Amazon Fire TV Stick e Google Chromecast - che consentono alla tv di divenire smart - e Sky Q.

La diretta di Manchester United-Liverpool sarà disponibile sempre su DAZN: collegandosi al sito ufficiale del servizio tramite pc o usufruendo dell'applicazione su dispositivi portatili come smartphone e tablet.

Solskjaer con il suo classico 4-2-3-1: Rashford riferimento offensivo, supportato da Pogba, Fernandes e Martial. Mediana fisica con Fred e McTominay. Wan-Bissaka e Shaw i terzini, Lindelöf e Maguire i centrali difensivi davanti a De Gea.

Klopp con la formazione tipo, fatta eccezione per Jones che potrebbe essere la sorpresa di centrocampo. Davanti spazio al tridente delle meraviglie Salah-Firmino-Mané, Thiago Alcantara regista. Fabinho ancora al centro della difesa con capitan Henderson, Alexander-Arnold e Robertson sulle fasce. Tra i pali Alisson.

MANCHESTER UNITED (4-2-3-1): De Gea; Wan-Bissaka, Lindelöf, Maguire, Shaw; Fred, McTominay; Martial, Fernandes, Pogba; Rashford.

LIVERPOOL (4-3-3): Alisson; Alexander-Arnold, Henderson, Fabinho, Robertson; Jones, Thiago Alcantara, Wijnaldum; Salah, Firmino, Mané.