Manchester United-Liverpool: probabili formazioni e dove vederla in tv e streaming

Manchester United-Liverpool in Premier League: è sfida tra squadre in forma quella in programma all'Old Trafford domenica 24 febbraio.

Big match quello in programma all'Old Trafford tra il lanciato Manchester United (otto vittorie ed un pareggio nelle ultime nove partite) di Solskjaer ed il Liverpool di Klopp, in lotta per il titolo di Premier League insieme al Manchester City di Guardiola.

Sarà una partita dove potranno essere raggiunti alcuni importanti risultati da parte dei protagonisti: De Gea punta al 100esimo clean sheet da quando difende la porta dei Red Devils; Salah, andando a segno, salirebbe a quota 50 goal in 63 partite con i Reds, diventando il giocatore più veloce ad arrivare a questo traguardo nella storia dei Reds.

QUANDO SI GIOCA MANCHESTER UNITED-LIVERPOOL

Manchester United-Liverpool si giocherà domenica 24 febbraio 2019 alle ore 15.05 all'Old Trafford di Manchester. Questa è la prima volta che lo United ospita il Liverpool in una partita di campionato con i Reds almeno secondi in classifica da ottobre 1996, quando lo United vinse 1-0 con un gol di David Beckham.

DOVE VEDERE MANCHESTER UNITED-LIVERPOOL IN TV E STREAMING

La gara Manchester United-Liverpool sarà trasmessa in diretta e in esclusiva da Sky sui canali Sky Sport Uno e Sky Sport Football. Gli abbonati potranno vedere la partita anche in streaming attraverso la piattaforma Sky Go collegandosi con un computer, un tablet o uno smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI MANCHESTER UNITED-LIVERPOOL

Nel Manchester United Smalling è in vantaggio su Bailly per il posto di centrale accanto a Lindelof. Il trio di trequartisti sarà formato da Lingard, Pogba e Martial, con Sanchez e Mata che si accomoderanno in panchina. In avanti Rashford ancora una volta preferito a Lukaku.

Nel Liverpool Van Dijk riprende il suo posto al centro della difesa, con Fabinho che torna a centrocampo. Panchina per Milner e Naby Keita. In avanti confermatissimo il trio formato da Salah, Firmino e Mane.

MANCHESTER UNITED (4-2-3-1): De Gea; Young, Smalling, Lindelof, Shaw; Matic, Herrera; Lingard, Pogba, Martial; Rashford.

LIVERPOOL (4-3-3): Alisson; Alexander-Arnold, Matip, Van Dijk, Robertson; Fabinho, Henderson, Wijnaldum; Salah, Firmino, Mane.