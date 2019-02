Manchester United-Liverpool, festival delle sostituzioni: già 4 nel primo tempo

Manchester United costretto ad effettuare tre cambi già nel primo tempo contro il Liverpool: fuori Herrera, Mata e Lingard. Ko anche Firmino.

Il primo tempo del match di Premier League tra Manchester United e Liverpool resterà nella storia non tanto per il gioco espresso o per i goal (0-0), ma per le sostituzioni alle quali sono stati costretti i due tecnici.

In particolar modo il manager dei Red Devils Solskjaer ha dovuto rinunciare a ben tre elementi. Al 21' Andreas Pereira ha preso il posto di Ander Herrera. Al 25' Mata è stato costretto a chiedere il cambio, Lingard al suo posto.

Il match dell'inglese è però durato soli 18 minuti, visto che al 43' ha dovuto lasciare il campo ad Alexis Sanchez. Avendo già esaurito le sostituzioni, nella ripresa la squadra di casa corre il serio rischio di dover giocare in inferiorità numerica dovesse verificarsi qualche altro imprevisto.

Uno solo invece il cambio al quale è stato forzato Klopp, che ha visto Firmino abbandonare il terreno di gioco al 31': al suo posto Sturridge.