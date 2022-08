Manchester United-Liverpool dove vederla: canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Manchester United contro Liverpool nel terzo turno di Premier League: di seguito le informazioni su dove seguire il match in diretta tv e in streaming

MANCHESTER UNITED-LIVERPOOL: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Il Manchester United ospita il Liverpool nel 'Monday Night' della terza giornata di Premier League.

Incredibile a dirsi, ma Red Devils e Reds si giocano nel confronto diretto la prima vittoria in campionato: lo United si è reso protagonista di un avvio disastroso perdendo 2-1 in casa contro il Brighton e addirittura 4-0 sul campo del Brentford.

Inizio a rilento anche per la squadra di Klopp che, dopo aver vinto la Community Shield, ha pareggiato 2-2 sul campo del Fulham e 1-1 in casa contro il Crystal Palace, chiudendo in 10 per l'espulsione di Darwin Nunez.

In questo articolo troverete tutto ciò che è utile sapere su Mancheste: dagli aggiornamenti relativi alle formazioni fino alle indicazioni su come guardare la sfida in diretta tv e streaming.

ORARIO MANCHESTER UNITED-LIVERPOOL

Manchester United-Liverpool si giocherà lunedì 22 agosto 2022 a 'Old Trafford'. Calcio d'inizio alle ore 21.00.

DOVE VEDERE MANCHESTER UNITED-LIVERPOOL IN TV

La grande sfida del terzo turno di Premier League verrà trasmessa in diretta su Sky ai canali Sky Sport Uno (201 del satellite), Sky Sport Football (203 del satellite), Sky Sport 4K (214 del satellite).

MANCHESTER UNITED-LIVERPOOL IN DIRETTA STREAMING

Il match tra Red Devils e Reds si potrà seguire anche in diretta streaming: gli abbonati Sky potranno utilizzare il servizio di Sky Go scaricando l'app su dispositivi mobili o collegandosi al portale ufficiale tramite pc o notebook.

Partita visibile anche su NOW, il servizio streaming on demand di Sky: dopo aver acquistato il ticket 'Sport', si potrà accedere all'evento inserendo le proprie credenziali e selezionando la diretta dalla programmazione.

Collegandosi al sito ufficiale di GOAL sarà possibile ricevere aggiornamenti in tempo reale sul big match dell'Old Trafford grazie alla consueta diretta testuale della gara.

PROBABILI FORMAZIONI MANCHESTER UNITED-LIVERPOOL

MANCHESTER UNITED (4-2-3-1): De Gea; Dalot, Maguire, Martinez, Shaw; Fred, Eriksen; Bruno Fernandes, Rashford, Sancho; Cristiano Ronaldo. All. Ten Hag.

LIVERPOOL (4-3-3): Alisson; Alexander-Arnold, Matip, van Dijk, Robertson; Henderson, Fabinho, Thiago Alcantara; Salah, Firmino, Luis Diaz. All. Klopp.