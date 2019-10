Manchester United-Liverpool dove vederla: canale tv e diretta streaming

Big match di Premier League tra Manchester United e il Liverpool capolista: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

Il , capolista e ancora a punteggio pieno dopo otto giornate di Premier League, fa visita a un in crisi di risultati e già distante ben 15 punti dalla vetta della classifica.

Il Manchester United, d'altronde, non vince una partita in Premier League da più di un mese quando il 14 settembre ha battuto 1-0 il . Dopo sono arrivate due sconfitte e un pareggio contro l' .

Il Liverpool invece, come detto, in campionato finora ha sempre vinto mentre l'unica sconfitta dei Campioni d'Europa in carica è arrivata a , in .

Negli ultimi nove precedenti tra le due squadre il bilancio è in perfetta parità: una vittoria per parte e ben 7 pareggi. L'anno scorso all'Old Trafford è finita 0-0. Inoltre il Liverpool ha vinto solo una delle ultime 13 trasferte a Manchester, mai nelle ultime sei.

n questa pagina tutte le informazioni su Manchester United-Liverpool: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

MANCHESTER UNITED-LIVERPOOL: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Manchester United-Liverpool

Manchester United-Liverpool Data: 20 ottobre 2019

20 ottobre 2019 Orario: 17.30

17.30 Canale : Sky

Sky Streaming: Sky, Now TV

ORARIO MANCHESTER UNITED-LIVERPOOL

Manchester United-Liverpool, gara valida per la nona giornata di Premier League, si gioca domenica 20 ottobre 2019 all'Old Trafford. Il fischio d'inizio è fissato per le 17.30 italiane.

Manchester United-Liverpool verrà trasmessa in diretta e in esclusiva da Sky su Sky Sport Uno (canale 201 del satellite e 472 del digitale terrestre) e Sky Sport Football (canale 203 del satellite).

La telecronaca della gara sarà affidata a Massimo Marianella. In studio Federica Lodi con Paolo Di Canio per i commenti prima e dopo la partita.

Gli abbonati a Sky potranno vedere Manchester United-Liverpool anche in diretta su pc, tablet o smarphone tramite Sky Go. La partita verrà trasmessa in diretta pure da Now Tv per gli abbonati al servizio streaming.

Solskjaer senza l'infortunato De Gea: tra i pali sarà la volta di Romero. McTominay e Matic diga di centrocampo; Pereira, Mata e James sulla trequarti a supporto di Rashford.

Klopp ritrova Alisson dopo l'infortunio: sarà il brasiliano a difendere la porta dei 'Reds'. Fabinho titolare in regia con Henderson e Wijnaldum mezzali. Salah, Firmino e Mané nel tridente delle meraviglie in avanti.

MANCHESTER UNITED (4-2-3-1): Romero; Wan-Bissaka, Maguire, Lindelöf, Rojo; McTominay, Matic; Pereira, Mata, James; Rashford. All. Solskjaer

LIVERPOOL (4-3-3): Alisson; Alexander-Arnold, Matip, Van Dijk, Robertson; Henderson, Fabinho, Wijnaldum; Salah, Firmino, Mané. All. Klopp