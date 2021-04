Manchester United-Liverpool dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Nel 34° turno di Premier League si sfidano Liverpool e Manchester United: tutto sulle formazioni e su dove vedere la partita in tv e streaming.

MANCHESTER UNITED-LIVERPOOL: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Big match della 34esima giornata in Premier League, con la sfida infinita e storica tra Manchester United e Liverpool. Ultima chiamata, o quasi, per la corsa alla Champions League della squadra di Klopp, sesta in classifica a quattro punti dalla quarta posizione occupata dal Chelsea.

Discorso diverso per il Manchester United, che ormai sembra in controllo della seconda piazza della Premier, con la testa inevitabilmente indirizzata maggiormente all'Europa League e alla doppia sfida con la Roma in semifinale.

Nella sfida d'andata, giocata il 17 gennaio scorso, Liverpool e Manchester United hanno pareggiato zero a zero, per una partita che non ha regalato lo spettacolo che ci si aspettava.

Qui potete trovare tutte le informazioni su Manchester United-Liverpool: dalle notizie sulle formazioni fino a dove poter seguire il match in tv e streaming.

ORARIO MANCHESTER UNITED-LIVERPOOL

La sfida tra Manchester United e Liverpool si giocherà domenica 2 maggio, con il calcio d'inizio in programma alle ore 17.30. Si giocherà ovviamente allo stadio Old Trafford.

Come tutta la Premier League, anche la sfida tra Manchester United e Liverpool sarà trasmessa in esclusiva da, che anche in questa stagione detiene i diritti della competizione. I suoi abbonati potranno seguire la gara sul canale(canale 203 del satellite).

Come di consueto, l’evento sarà visibile anche in diretta streaming. Gli abbonati Sky potranno quindi seguire il match tramite device come smartphone, tablet, pc e notebook, grazie a Sky Go, sfruttando l’app compatibile con sistemi iOS e Android, o collegandosi al sito ufficiale della piattaforma

Un’alternativa è rappresentata da Now Tv: in questo caso sarà sufficiente acquistare uno dei pacchetti offerti per accedere alla visione dI Manchester United-Liverpool.

Ole Gunnar Solskjær punta a mandare in campo parecchi tra i migliori nonostante le fatiche di coppa. Non dovrebbe recuperare Martial, sostituito da Greenwood come prima punta. Sarà accompagnato da James, Bruno Fernandes e Rashford. In mezzo al campo dovrebbe esserci dal 1' Pogba.

Klopp non dovrebbe continuare l'esperimento delle quattro punte insieme in campo, con Jota che si accomoderà in panchina. Milner torna titolare da mezzala. In mezzo alla difesa ancora confermati Kabak e Fabinho.

MANCHESTER UNITED (4-2-3-1): Henderson; Wan-Bissaka, Lindelof, Maguire, Shaw; Fred, Pogba; James, Bruno Fernandes, Greenwood; Rashford.

LIVERPOOL (4-3-3): Alisson; Alexander-Arnold, Kabak, Fabinho, Robertson; Milner, Thiago, Wijnaldum; Salah, Firmino, Mané.