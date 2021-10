Manchester United-Liverpool dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Nel 9° turno di Premier League, il Manchester United ospita il Liverpool: tutto sulle formazioni e su come vedere la partita in tv e streaming.

MANCHESTER UNITED-LIVERPOOL: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Manchester United-Liverpool

Manchester United-Liverpool Data: 24 ottobre 2021

24 ottobre 2021 Orario: 17.30

17.30 Canale TV: Sky Sport Uno (canale 201 satellite, 372 e 482 digitale terrestre), Sky Sport Football (203 del satellite)

Sky Sport Uno (canale 201 satellite, 372 e 482 digitale terrestre), Sky Sport Football (203 del satellite) Streaming: Sky Go e NOW

Il nono turno di Premier League si chiude con la sfida di 'Old Trafford' tra il Manchester United di Ole Gunnar Solskajer, sesta forza del campionato, e il Liverpool di Jurgen Klopp, al secondo posto con una lunghezza di ritardo dal Chelsea Campione d'Europa.

I 'Red Devils' si presentano al big match con una gran voglia di invertire un trend negativo con appena un punto nelle ultime tre giornate di campionato. Lo United ha, infatti, trovato il pari casalingo contro l'Everton in mezzo alle sconfitte contro Aston Villa e Leicester.

Discorso diverso per il Liverpool. I 'Reds' sono ancora imbattuti dopo otto turni in Premier League, con cinque vittorie e tre pareggi. Nell'ultimo turno, gli uomini di Jurgen Klopp hanno schiantato il Watford di Ranieri, all'esordio sulla panchina degli 'Hornets', con un netto 5-0 grazie alla tripletta di Firmino e ai goal di Salah e Mané.

L'egiziano è il vero uomo in più, fino ad ora, della Premier League. Nelle prime otto gare, Salah ha realizzato 7 goal e 4 assist, entrando esattamente nella metà deelle reti realizzate dal Liverpool.

Dall'altra parte, Cristiano Ronaldo sta vivendo un periodo di appannamento. Dopo la doppietta all'esordio contro il Newcastle e il goal contro il West Ham, il portoghese ex Juve non è riuscito a trovare la via della rete nei match contro Aston Villa, Everton e Leicester. Un'astinenza da goal che CR7 spera di interrompere già a partire dalla sfida contro il Liverpool.

Qui potete trovare tutto ciò che c'è da sapere su Manchester United-Liverpool: dalle formazioni a dove vederla in diretta tv e streaming.

ORARIO MANCHESTER UNITED-LIVERPOOL

Manchester United-Liverpool, sfida valida per il nono turno di Premier League 2021/2022, si giocherà domenica 24 ottobre 2021 all'Old Trafford di Manchester, casa dei 'Red Devils'. Il calcio d’inizio è fissato per le ore 17,30 italiane.

Sarà l’emittente satellitare Sky a proporre la diretta di Manchester United-Liverpool. I canali di riferimento per la visione del match saranno Sky Sport Uno (canale 201 satellite, 372 e 482 digitale terrestre), Sky Sport Football (203 del satellite).

Gli abbonati Sky potranno come di consueto seguire la partita anche in streaming. Manchester United-Liverpool sarà quindi visibile su dispositivi come smartphone o tablet, pc o notèebook, attraverso Sky Go.

L’alternativa è rappresentata da NOW, la piattaforma streaming ufficiale di SKY che consente la visione delle gare tramite l’acquisto di appositi pacchetti.

Buone notizie per gli allenatori di Manchester United e Liverpool, Solskjaer e Klopp. Entrambi recuperano, infatti, i sudamericani, assenti nell'ultimo weekend a causa del ritorno dagli impegni con le nazionali proprio a ridosso delle sfide di Premier League.

I padroni di casa dello United potranno contare nuovamente sul brasiliano Fred a centrocampo e sull'ex Napoli Edinson Cavani, tornato dalla trasferta transoceanica con il suo Uruguay e pronto a riprendersi il posto in attacco nel 4-2-3-1, con Greenwood, Bruno Fernandes e Cristiano Ronaldo a supporto.

Nei 'Reds', c'è da registrare il ritorno tra i pali dell'ex Roma Alisson e quello in mezzo al campo di Fabinho, entrambi assenti a Vicarage Road contro il Watford di Ranieri.

MANCHESTER UNITED (4-2-3-1): De Gea; Wan-Bissaka, Lindelof, Varane, Shaw; Fred, Pogba; Greenwood, Bruno Fernandes, Cristiano Ronaldo; Cavani. All. Solskjaer

LIVERPOOL (4-3-3): Alisson; Milner, Matip, Van Dijk, Robertson; Henderson, Fabinho, Jones; Salah, Jota, Mané. All. Klopp