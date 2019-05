Manchester United, Lingard sogna Cristiano Ronaldo: "Vorrei che il club lo riportasse qui"

Jesse Lingard sogna un clamoroso ritorno di Cristiano Ronaldo al Manchester United in estate: "Sarebbe fantastico giocare con lui".

Cristiano Ronaldo nuovamente in maglia ? Per informazioni chiedere a Jesse Lingard. In un'intervista rilasciata al 'Daily Mirror', l'attaccante inglese ha infatti rivelato il suo grande sogno in vista della prossima stagione.

Cresciuto nelle giovanili dei Red Devils, Lingard nel primo decennio degli anni 2000 ha avuto l'occasione di osservare da molto vicino il fenomeno portoghese in allenamento. Un'esperienza che ha lasciato un ricordo indelebile nella mente dell'attaccante inglese, tanto da portarlo ora a sperare in un clamoroso ritorno dello juventino al Manchester United.

“Mi piacerebbe che il Manchester United si attivasse per riportare qui Cristiano Ronaldo quest’estate. È stato uno dei migliori al mondo negli ultimi dieci anni ed essendo già stato qui a Manchester credo che possa aver voglia di tornare".

Ai tempi Lingard era un giocatore delle giovanili mentre Ronaldo un pilastro della prima squadra allenata da Sir Alex Ferguson. Una differenza di categoria che non ha quindi mai permesso all'attaccante inglese di giocare al fianco del lusitano in Premier League. Un sogno che ora Lingard vorrebbe invece realizzare.