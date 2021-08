Il Manchester United ospita il Leeds United nella 1ª giornata della Premier League: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla.

MANCHESTER UNITED-LEEDS UNITED: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Manchester United-Leeds United

Manchester United-Leeds United Data: 14 agosto 2021

14 agosto 2021 Orario: 13.30

13.30 Canale tv: Sky Sport Football (canale 203 satellite)

Sky Sport Football (canale 203 satellite) Streaming: Sky Go e NOW

Il Manchester United di Ole Gunnar Solskjaer debutta in Premier League affrontando in casa il Leeds United di Marcelo Bielsa nella 1ª giornata. Le due squadre si sono affrontate in tutto 65 volte nella storia del massimo campionato inglese, 39 nella vecchia First Division, 26 in Premier League.

Il bilancio complessivo nei precedenti vede 25 vittorie dei Red Devils, 25 pareggi e 11 affermazioni dei Peacocks. Più ampio il divario in favore dei rossoneri se si considerano esclusivamente le gare di Premier League: in questo caso sono infatti 14 i successi per i padroni di casa, a fronte di 8 pareggi e 4 vittorie del Leeds.

Il Manchester United ha concluso la scorsa stagione al 2° posto con 74 punti alle spalle dei 'cugini' del City, qualificandosi in Champions League, mentre il Leeds United si è piazzato in 9ª posizione, con appena 6 lunghezze di ritardo dalla zona europea.

I Peacocks non battono i Red Devils in campionato dal 14 settembre 2002, quando la squadra allora guidata da Terry Venables si impose 1-0 ad Elland Road su quella di Sir Alex Ferguson. In questa pagina tutte le informazioni su Manchester United-Leeds United: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

ORARIO MANCHESTER UNITED-LEEDS UNITED

Manchester United-Leeds United si disputerà sabato 14 agosto 2021 nel palcoscenico di Old Trafford, a Manchester. La partita, che sarà diretta dal signor Paul Tierney, è in programma alle ore 13.30. Sarà il 27° confronto in Premier League fra le due formazioni.

La sfida Manchester United-Leeds United sarà trasmessa in diretta tv da Sky e andrà in onda sul canale Sky Sport Football (numero 203 del satellite). La telecronaca della gara sarà curata da Davide Polizzi.

Gli utenti Sky potranno vedere Manchester United-Leeds United anche in diretta streaming: mediante Sky Go la partita potrà essere seguita sia sul proprio pc o notebook, collegandosi semplicemente al sito ufficiale della piattaforma, sia su tutti i dispositivi mobili, scaricando l'apposita app per sistemi Android o iOS.

L'alternativa è rappresentata da NOW, il servizio di streaming live e on demand di Sky, che permette a chi acquista il pass sport di vedere anche le partite della Premier League 2021/22.

I lettori di Goal potranno seguire la sfida della 1ª giornata di Premier League anche su Goal. Collegandovi con il portale avrete infatti gli aggiornamenti in tempo reale sulla gara, con i goal, le azioni più importanti e gli eventi.

Solskjaer si affiderà ad un 4-2-3-1 e dovrà fare i conti con diverse assenze per infortunio: mancheranno infatti i vari Cavani, Rashford, Henderson, Lingard, Phil Jones, Alex Telles e il nuovo acquisto Varane. Davanti al portiere De Gea, Wan-Bissaka e Shaw dovrebbero essere i due terzini, con Lindelof e Maguire a comporre la coppia centrale. In mediana Matic affiancherà McTominay. Davanti Greenwood agirà da falso nove, con James, Pogba e Bruno Fernandes a supporto sulla linea dei trequartisti. Possibile esordio per Sancho a gara in corso.

Bielsa risponderà con il suo classico 3-3-1-3. Al centro del tridente d'attacco ci sarà il bomber Bamford, che sarà affiancato dai due esterni offensivi Raphina e Harrison. Alle loro spalle, fra le linea, si muoverà Rodrigo. In mediana Klich e Dallas potrebbero affiancare il playmaker Phillips. In difesa linea a tre composta da Cooper, Koch e Ayling. Fra i pali agirà il francese Meslier. Indisponibili per problemi fisici Junior Firpo, Diego Llorente e Shackleton.

MANCHESTER UNITED (4-2-3-1): De Gea; Wan-Bissaka, Lindelof, Maguire, Shaw; Matic, McTominay; James, Pogba, Bruno Fernandes; Greenwood.

LEEDS UNITED (3-3-1-3): Meslier; Cooper, Koch, Ayling; Klich, Phillips, Dallas; Rodrigo; Raphina, Bamford, J. Harrison.