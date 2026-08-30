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Manchester United-Ipswich Town, anteprima di Premier League: tutto quello che c'è da sapere

Manchester United vs Ipswich Town
Premier League
Manchester United
Ipswich Town

Anteprima completa di Manchester United-Ipswich Town in Premier League. Analizziamo i risultati della giornata inaugurale, il momento di forma recente e i temi chiave in vista della sfida di domenica all'Old Trafford.

Manchester United-Ipswich Town: dettagli della partita

crest
Premier League - Game Week 2
Old Trafford

Manchester United e Ipswich Town scenderanno in campo il 30 agosto 2026 alle 15:30 GMT (11:30 EST / 16:30 BST / 17:30 SAST).

Hull City v Manchester United - Premier League 2026/27Getty Images

Domenica di scena a Old Trafford

Il Manchester United torna in casa per affrontare l'Ipswich Town nella sfida della 2ª giornata di Premier League in programma domenica 30 agosto. Dopo prestazioni contrastanti nel weekend d'esordio, lo United cerca una risposta immediata davanti ai propri tifosi per rilanciare la propria campagna. Per l'Ipswich, la trasferta domenicale a Old Trafford rappresenta il palcoscenico ideale per dare continuità al positivo slancio iniziale e testare i progressi nella massima serie lontano da casa.

Hull City v Manchester United - Premier League 2026/27Getty Images

Il Manchester United cerca l'immediato riscatto dopo il ko con l'Hull

Il Manchester United arriva alla sfida di domenica in cerca di una risposta decisa dopo la sconfitta per 2-0 in trasferta contro l'Hull City alla prima giornata, il 22 agosto. I gol nel primo tempo di Semi Ajayi e Nobel Mendy hanno costretto lo United a inseguire, e nonostante i cambi offensivi nella ripresa, tra cui Marcus Rashford, Kobbie Mainoo e Benjamin Šeško, il Manchester United non è riuscito a scardinare il compatto blocco difensivo dell'Hull. Di ritorno a Old Trafford, tecnico e squadra si concentreranno sulla stabilità difensiva e sul controllo centrale attraverso Bruno Fernandes per aprire le linee dell'Ipswich.

Ipswich Town v Sunderland - Premier League 2026/27Getty Images

Il gol nel finale dei Tractor Boys vale i primi punti stagionali

L'Ipswich Town arriva a Manchester sulle ali dell'entusiasmo dopo aver conquistato un emozionante successo per 2-1 sul Sunderland a Portman Road il 22 agosto. Emersonn ha aperto le marcature al 24', prima del pareggio del Sunderland firmato da Nilson Angulo prima dell'intervallo. L'Ipswich ha spinto senza sosta nella ripresa e il sostituto Jack Clarke si è rivelato l'eroe della giornata segnando al 90' il gol decisivo che ha consegnato tutti e tre i punti nel weekend d'apertura. L'Ipswich punterà a portare a Old Trafford quello stesso gioco aggressivo sulle fasce e lo stesso spirito resiliente.

La storia sorride al Manchester United nelle sfide a viso aperto

Storicamente, il Manchester United ha il vantaggio in questo confronto, avendo vinto l'ultimo incrocio di Premier League per 3-2 a Old Trafford nel febbraio 2025, partita in cui sono andati a segno Matthijs de Ligt e Harry Maguire. Tuttavia, l'Ipswich ha dimostrato di poter mettere in difficoltà la retroguardia dello United con rapidi contropiedi e minacce sui calci piazzati, preparando così 90 minuti ad alta tensione mentre entrambe le squadre lottano per una posizione importante in questa fase iniziale della stagione.

Possibili formazioni titolari

Manchester United: Lammens; Mazraoui, Maguire. Heaven, Shaw; Mainoo , A. Santos; Mbeumo, B. Fernandes. Rashford; M. Cunha

Ipswich Town: Scherpen; O'Shea, Diop, Greaves, Davis; Nunez, Lukic; Clarke, Enciso, Maeda; Emersonn

Notizie sulle squadre e rose

Probabili formazioni Manchester United - Ipswich Town

4-2-3-1
Manchester United crest
Manchester United
MUN
Formazione
Ipswich Town crest
Ipswich Town
IPS
4-2-3-1
1S. Lammens23L. Shaw26A. Heaven3N. Mazraoui5H. Maguire13P. Dorgu18Y. Tielemans19B. Mbeumo17A. Santos8B. Fernandes10M. Cunha37K. Scherpen24J. Greaves6I. Diop3L. Davis26D. O'Shea23S. Lukic38D. Maeda10J. Enciso7A. Fatawu32M. Nunez19Emersonn
Ipswich Town crest
Ipswich Town
IPS
4-2-3-1
Manchester United

Formazione titolare

Ipswich Town

Allenatore

  • M. Carrick
  • G. O'Neil

Il Manchester United si presenta a questa partita con una lista di infortuni di rilievo. Matthijs de Ligt, Tom Heaton e Manuel Ugarte sono tutti indisponibili, e la squadra ha incassato anche un nuovo duro colpo con Amad Diallo, fermo per sei settimane dopo aver riportato un infortunio alla caviglia in allenamento. Nessuna probabile formazione titolare è stata confermata dal club prima del calcio d'inizio, e sono attesi aggiornamenti più a ridosso della partita.

Anche l'Ipswich Town deve gestire le proprie assenze. Jack Taylor, Azor Matusiwa e Julio Enciso sono tutti fuori per la squadra di Gary O'Neil. Come per lo United, non è stato reso noto alcun undici previsto, e ulteriori aggiornamenti sulla squadra saranno aggiunti quando disponibili.

Forma

MUN

MUN - Forma

ATM
V2-1
PSG
D1-1
LEE
V1-1
MIL
S2-4
HUL
S2-0
Gol segnato (subito)
6/9
Partite con più di 2,5 gol
2/5
Entrambe le squadre hanno segnato
4/5
IPS

IPS - Forma

LEH
V1-0
RAY
V3-0
FCU
V2-4
SUN
V2-1
LEI
V3-1
Gol segnato (subito)
13/4
Partite con più di 2,5 gol
4/5
Entrambe le squadre hanno segnato
3/5

Il Manchester United ha vinto due delle ultime cinque partite, ne ha pareggiata una e ne ha perse due. Il risultato più recente è stata la sconfitta per 2-0 contro l'Hull City in Premier League del 22 agosto, arrivata dopo il ko per 4-2 contro il Milan in un'amichevole precampionato. Lo United aveva comunque mostrato segnali positivi in precedenza durante il precampionato, battendo l'Atletico Madrid per 2-1 e pareggiando 1-1 con il Paris Saint-Germain.

L'Ipswich Town arriva in una forma nettamente migliore, con quattro vittorie nelle ultime cinque partite e nessun pareggio. L'uscita più recente è stata il successo per 2-1 sul Sunderland in Premier League il 22 agosto. La squadra di O'Neil ha ottenuto anche una vittoria per 4-2 sul campo dell'Union Berlin e un successo per 3-0 contro il Rayo Vallecano durante il precampionato, subendo appena tre gol nelle ultime cinque gare e segnandone dieci.

Precedenti

Testa a testa

Manchester UnitedPareggioIpswich Town
4
1
0
Premier League
Manchester United badge
Manchester United
MUN
3
Ipswich Town badge
Ipswich Town
IPS
2
FIN
Premier League
Ipswich Town badge
Ipswich Town
IPS
1
Manchester United badge
Manchester United
MUN
1
FIN
EFL Cup
Manchester United badge
Manchester United
MUN
3
Ipswich Town badge
Ipswich Town
IPS
0
FIN
Premier League
Ipswich Town badge
Ipswich Town
IPS
0
Manchester United badge
Manchester United
MUN
1
FIN
Premier League
Manchester United badge
Manchester United
MUN
4
Ipswich Town badge
Ipswich Town
IPS
0
FIN
12Gol segnati3
Partite senza 2.5 goal3/5
Entrambe le squadre hanno segnato2/5

L'incontro più recente tra questi due club si è concluso con una vittoria per 3-2 del Manchester United a Old Trafford in Premier League il 26 febbraio 2025. Prima di allora, le due squadre avevano pareggiato 1-1 a Portman Road nel novembre 2024. Nelle ultime cinque sfide registrate, il Manchester United ne ha vinte tre, con un pareggio e un risultato a favore dell'Ipswich non presente nel dataset: il bilancio complessivo dello United in questi confronti riflette un rendimento dominante in casa, avendo vinto anche 3-0 in una sfida di Carabao Cup a Old Trafford nel settembre 2015.

Classifica

#
GVDSGFGS+/-Pt.Forma
1
ChelseaChelseaCHE
220062+46
V
V
2
Manchester CityManchester CityMCI
220062+46
V
V
3
Hull CityHull CityHUL
220030+36
V
V
4
BrentfordBrentfordBRE
211030+34
D
V
5
Newcastle UnitedNewcastle UnitedNEW
211042+24
V
D
6
EvertonEvertonEVE
211031+24
D
V
7
Leeds UnitedLeeds UnitedLEE
211010+14
D
V
8
ArsenalArsenalARS
110030+33
V
9
Brighton & Hove AlbionBrighton & Hove AlbionBHA
210143+13
S
V
10
Ipswich TownIpswich TownIPS
110021+13
V
11
LiverpoolLiverpoolLIV
20204402
D
D
12
AFC BournemouthAFC BournemouthBOU
201123-11
D
S
13
FulhamFulhamFUL
201123-11
D
S
14
Nottingham ForestNottingham ForestNFO
201123-11
D
S
15
SunderlandSunderlandSUN
201112-11
D
S
16
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
100102-20
S
17
Aston VillaAston VillaAVL
100104-40
S
18
Coventry CityCoventry CityCOV
200204-40
S
S
19
Crystal PalaceCrystal PalaceCRY
200216-50
S
S
20
Tottenham HotspurTottenham HotspurTOT
200205-50
S
S
Champions League
UEFA Europa League
Retrocessione

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