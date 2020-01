Manchester United, incidente d'auto per Romero: illeso

Il portiere del Manchester United ed ex Sampdoria Sergio Romero è stato coinvolto in un incidente stradale con la sua auto, ma non ha subito danni.

Soltanto tanta paura per Sergio Romero, rimasto coinvolto in un incidente stradale con la propria auto vicino al campo di allenamento di Carrington. Il portiere argentino del ha distrutto la vettura ma fortunatamente non ha riportato lesioni.

Il club inglese ha infatti confermato che l'ex giocatore della non ha subito danni nel forte impatto: Romero si è schiantato con la sua Lamborghini bianca sotto la barriera stradale e si è fermato proprio a ridosso degli alberi accanto alla corsia.

Nove presenze in questa stagione per Romero tra , EFL Cup e : ancora nessun gettone invece in Premier League, dove fa la riserva di un big come De Gea. Oggi il grande spavento, ma il 32enne potrà continuare ad allenarsi senza particolari conseguenze.