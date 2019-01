Manchester United inarrestabile: Solskjaer eguaglia Matt Busby

Solo fino a poche settimane fa, quella del Manchester United era una stagione che sembrava destinata a diventare una delle più anonime degli ultimi anni, oggi invece le cose per i Red Devils sono diametralmente cambiate.

Incredibilmente, la svolta è coincisa con l’allontanamento di José Mourinho. Esonerato il tecnico portoghese, che nelle prime diciassette partite di campionato era riuscito a vincere appena sette gare, alle quali vanno aggiunti cinque pareggi e cinque sconfitte, il tutto per una media punti di 1,53, lo United ha come per magia cambiato marcia e iniziato a volare.

I numeri non mentono: da quando la squadra è stata affidata ad Ole Gunnar Solskjaer, i Red Devils hanno vinto quattro partite su quattro (contro Cardiff, Huddersfield, Bournemouth e Newcastle), segnando qualcosa come 14 reti a fronte delle tre subite.

4 - Ole Gunnar Solskjaer is only the second manager in Manchester United history to win his first four league games in charge of the club, after Matt Busby in 1946. Revival. #NEWMUN pic.twitter.com/Dt9XpCfGms