Manchester United su Iñaki Williams: vogliono pagare la clausola da 88 milioni

Secondo 'El Chiringuito TV' il Manchester United è su Iñaki Williams per sostituire Lukaku: sono disposti a pagare la clausola da 88 milioni.

C'è una notizia di calciomercato che arriva direttamente dalla e che avrebbe del clamoroso, sia per i costi che per la rapidità. Il in procinto di cedere Lukaku (con l'Inter in forte pressing) , avrebbe messo nel mirino; ma c'è solo un giorno per chiudere l'affare.

Ma non sarebbe soltanto un contatto esplorativo. Secondo 'El Chiringuito TV' il Manchester United fa talmente sul serio che sarebbe disposto a pagare la clausola rescissoria per l'attaccante dell' Bilbao. Clausola che vale la bellezza di 88 milioni di euro. Guarda caso somma molto vicina al prezzo di uscita di Romelu Lukaku.

Adesso il nemico più pericoloso del Manchester United è solamente il tempo: se vorranno davvero chiudere l'operazione saranno costretti a 24 ore di fuoco per pagare la clausola rescissoria di Iñaki Williams, attaccante spagnolo classe 1994 che negli ultime tre anni si è messo in evidenza in , con la maglia dell'Athletic.

Intanto il primo passo sarà probabilmente quello di concretizzare la cessione di Lukaku all' , per poi girare i soldi ricevuti dai nerazzurri verso le casse basche, per strappare Williams all'Athletic, se il giocatore sarà d'accordo.

Domani, giovedì 8 agosto alle ore 18, chiude il mercato in Premie League e sono ore di fuoco per i Red Devils.