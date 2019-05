Manchester United, Herrera saluta: "Grazie per questi 5 anni fantastici"

Ander Herrera lascerà il Manchester United in estate. C'è il saluto ai tifosi: "C'è del rosso nel mio cuore, ricorderò tutte le gare giocate qui".

E' giunta alla fine l'avventura inglese di Ander Herrera, centrocampista del ancora per poco: i 'Red Devils' hanno confermato l'addio dello spagnolo a parametro zero dal prossimo 1 luglio, mentre non si conosce quale sarà la squadra che lo tessererà.

O almeno un indizio c'è: Herrera avrebbe firmato un precontratto con il PSG a fine marzo, decidendo di non rinnovare l'accordo in essere per andare a guadagnare uno stipendio maggiore in .

L'ex Bilbao ha lasciato un messaggio ai tifosi con un video pubblicato dalla società su Twitter con le immagini più belle del quinquennio trascorso in Premier League.

"C'è del rosso nel mio cuore, l'ho saputo dalla prima volta che ho indossato questa maglia. Un club con migliaia di supporters che rispettano e ricordano tutti i giocatori che danno tutto. Mi sono sentito speciale quando ho sentito cantare il mio nome e i fan hanno deciso che dovessi far parte di questa incredibile storia. Ogni volta che ho rappresentato questo club, in ogni partita, in vittorie e sconfitte, anche quando non ho potuto dare il mio contributo, ho capito cosa significa questa società. Ricorderò ognuna delle quasi 200 partite giocate con questa maglia, perché giocare per il più grande club inglese è stato un vero onore. Grazie per questi 5 anni fantastici".

Arrivato nel 2014, Herrera si appresta a salutare dopo aver disputato 189 partite e segnato 20 goal: con il Manchester United ha vinto una , una Coppa di Lega, una Community Shield e un' .