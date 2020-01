Manchester United, Halaand rivela perché ha preferito il Borussia Dortmund

Haaland ha rivelato le ragioni per cui ha preferito il Borussia Dortmund allo United: "Mi è piaciuto il modo in cui mi hanno parlato".

L'anno del si è concluso con l'annuncio dell'acquisto di Erling Haaland: i tedeschi si sono aggiudicati uno dei talenti più ambiti del panorama europeo, anticipando il .

Il bomber norvegese classe 2000 è stato acquistato dal , dopo che ha stupito il mondo segnando 28 reti in 22 presenze stagionali. Sulle tracce di Haaland c'erano anche il , la ed il Manchester United, ma il norvegese ha preferito il . Haaland ha rivelato in un'intervista come hanno fatto i tedeschi a convincerlo a firmare per loro.

"Mi è piaciuto il modo in cui mi hanno parlato e questo è ciò che mi ha spinto a firmare. Ho solo sentito che io ed il Borussia Dortmund eravamo una bella accoppiata. Ora vedremo se sarò abbastanza bravo per giocare, dovremo solo vedere, passo dopo passo. So di avere qualcosa da dare alla squadra, questo è il mio obiettivo principale".

La chiarezza del Borussia Dortmund ha spinto Haaland ad optare per i tedeschi, preferendoli ad una squadra leggendaria come i 'Red Devils'. Lo United, come rivelato dall'agente del norvegese Mino Raiola, è stata la squadra con cui Haaland si è confrontato di più oltre al Borussia. Non sono bastati, però, i dialoghi con Ole Gunnar Solskjaer per convincere l'ex attaccante del Salisburgo ad approdare all'Old Trafford.