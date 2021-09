Manchester United-Everton dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Il Manchester United ospita l'Everton di Rafa Benitez: tutto sulle formazioni e su come vedere la partita in tv e streaming.

MANCHESTER UNITED-EVERTON: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Manchester United-Everton

Manchester United-Everton Data: 2 ottobre 2021

2 ottobre 2021 Orario: 13.30

13.30 Canale tv: Sky Sport Football

Sky Sport Football Streaming: Sky Go e NOW

Una "classica" del calcio inglese per la settima giornata di Premier League: a Old Trafford il Manchester United ospita l'Everton in una gara dal sapore di vero e proprio scontro diretto.

I Red Devils sono reduci dalla sfida vinta in extremis in Champions League contro il Villarreal grazie al destro vincente, al 95' di Cristiano Ronaldo: in Premier, invece, nell'ultimo turno sconfitta di misura rimediata contro l'Aston Villa per gli uomini di Ole Gunnar Solskjaer.

I Toffees, invece, hanno vinto l'ultima gara di Premier League contro il Norwich, in casa, con le reti di Townsend e Doucouré: in generale, una sola sconfitta per la squadra di Rafa Benitez, subita proprio dall'Aston Villa alla quinta giornata.

Qui potete trovare tutto ciò che c'è da sapere su Manchester United-Everton: dalle formazioni a dove vederla in diretta tv e streaming.

ORARIO MANCHESTER UNITED-EVERTON

Manchester United-Everton vale per il settimo turno della Premier League 2021/22 ed è in programma all'Old Trafford sabato 2 ottobre, con calcio d'inizio alle ore 13.30.

Come tutto il meglio della Premier League, anche Manchester United-Everton sarà visibile in diretta tv su Sky. Il canale di riferimento sarà Sky Sport Football, il 203. Telecronaca affidata a Nicola Roggero.

Manchester United-Everton potrà essere seguita in streaming live su Sky Go, a patto di possedere un abbonamento Sky. Basterà scaricare l'app su vari dispositivi come smartphone o tablet, pc o notebook e poi collegarsi al canale.

In alternativa c'è anche NOW, la piattaforma di streaming ufficiale di Sky, che attraverso l'acquisto di pacchetti offre anche il meglio del calcio.

Solskjaer dovrebbe confermare Ronaldo in attacco con Sancho e Bruno Fernandes, con Greenwood a completare il tridente. Problemi in difesa: Dalot non ha convinto contro il Villarreal, ma ritorna Wan Bissaka, assente in Champions League. Sulla sinistra rientra Alex Telles, autore di uno dei due goal contro gli spagnoli in Europa.

Possibile terza conferma consecutiva per l'undici di Benitez, con Gray a supporto di Rondon e Townsend e Iwobi sulle fasce. Tante le defezioni per il tecnico spagnolo.

MANCHESTER UNITED (4-2-3-1): De Gea; Wan Bissaka, Lindelof, Varane, Alex Telles; McTominay, Pogba; Greenwood, Bruno Fernandes, Sancho; Cristiano Ronaldo. All. Solskjaer

EVERTON (4-4-2): Pickford; Godfrey, Mina, Keane, Digne; Townsend, Doucouré, Allan, Iwobi; Gray, Rondon. All. Benitez