Manchester United, De Gea e il viaggio di Ferguson: il retroscena sull'acquisto

Il Manchester United oggi si coccola De Gea, ma per acquistarlo si dovette scomodare Sir Alex Ferguson, che saltò una partita della sua squadra.

Il valore di David De Gea per il Manchester United è inestimabile. Non solo domenica contro il Tottenham, ma anche a ripetizione nelle scorse stagioni, il portiere spagnolo è stato decisivo per tenere in alto i Red Devils. Un successo di cui gode anche Sir Alex Ferguson, l'uomo dietro l'acquisto del portiere ex Atlético Madrid.

Il manager scozzese per visionare lo spagnolo satò addirittura una partita del suo United, la terza in 27 lunghi anni di carriera sulla panchina dell'Old Trafford. Ad obbligarlo fu Eric Steele, preparatore dei portieri arrivato nel 2008.

Il retroscena è stato rivelato proprio da Steele al 'Mundo Deportivo'. Il preparatore dei portieri dal suo arrivo a Manchester aveva il compito di pensare a un sostituto di van der Sar e De Gea sembrava fare proprio al caso suo. Solo che Sir Alex Ferguson non era convinto, così Steele dovette convincerlo a prendere un volo per Madrid.

"Mostrai un DVD di 3 minuti a Ferguson, ma non era convinto. Lo obbligai ad andarlo a visionare la sera in cui eravamo di scena in League Cup contro lo Scunthorpe." L'articolo prosegue qui sotto

Mentre il suo United vinceva per 2-5 il proprio match di Coppa di Lega senza di lui in panchina, Ferguson osservava De Gea con ottimi risultati, fino a convincersi dopo una parata decisiva, come racconta Steele.

"Si convinse che De Gea fosse l’acquisto giusto al minuto 65. Dopo un buon match fece una parata mostruosa. Non ci pensò due volte e mi disse che l'avremmo acquistato."

Quella partita di Coppa è stata la terza gara saltata da Ferguson nel suo periodo da manager. Le altre due erano state per cause familiari: il matrimonio della figlia e il funerale della cognata. Una terza assenza che è stata ripagata nel corso degli anni.