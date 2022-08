Manchester United, colpo in attacco: arriva Antony dall'Ajax per 100 milioni

I Red Devils stanno per chiudere l'accordo con l'Ajax che incasserà 100 milioni, ad Amsterdam torna Zyiech. Futuro incerto per Ronaldo.

Un altro colpo per il Manchester United che, in attesa di capire cosa ne sarà di Cristiano Ronaldo, sistema l'attacco regalando a Ten Hag il primo obiettivo sulla lista.

Sembra ormai a un passo, infatti, il trasferimento del brasiliano Antony che arriverà dall'Ajax per circa 100 milioni di euro.

Anche il tecnico dei Lancieri, Schreuder, si è arreso parlando in conferenza stampa della ormai imminente cessione del suo attaccante.

"Tutto gira intorno al denaro. Penso che questo sia molto triste. Purtroppo il nostro mondo funziona così, è triste e io non approvo certe cose. Ma funziona così".

L'Ajax si consolerà con un gradito ritorno come quello di Zyiech, in uscita dal Chelsea e che ha vissuto gli anni migliori della sua carriera proprio ad Amsterdam tra il 2016 e il 2020.

Intanto continuano le voci sulla possibile trattativa tra Manchester United e Napoli con Osimhen che si trasferirebbe in Premier League e Cristiano Ronaldo in azzurro. Voci, per ora. Mentre il tempo stringe e gli spazi per CR7 all'Old Trafford si fanno sempre più stretti.