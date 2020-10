Manchester United-Chelsea dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

24 ottobre 2020

Il Manchester United di Ole Gunnar Solskjaer sfida in casa il Chelsea di Frank Lampard nel big match della 6ª giornata di Premier League. I Red Devils sono partiti male in campionato, hanno una gara da recuperare e occupano attualmente 15° posto in classifica con 6 punti, frutto di 2 vittorie e 2 sconfitte, i Blues sono invece ottavi con 8 punti e un cammino di 2 vittorie, 2 pareggi e una sconfitta.

Le due formazioni si sono affrontate 95 volte fra First Division e Premier League nel massimo campionato inglese, con un bilancio che registra una prevalenza dei pareggi, 34, a fronte di 32 successi del Chelsea e 29 vittorie del Manchester United.

Considerando la sola Premier League, in 56 incroci le due squadre hanno pareggiato 21 volte, mentre 18 sono state le affermazioni dei Blues e 17 quelle dei Red Devils. Questi ultimi sono reduci da un brillante successo per 2-1 in Europa a spese del PSG, i londinesi, invece, hanno pareggiato 0-0 con il nel loro debutto in .

Bruno Fernandes è il miglior marcatore del Manchester United in Premier League con 3 goal all'attivo, stesso numero di reti di Jorginho, il giocatore più prolifico del Chelsea in questo avvio di torneo. In questa pagina tutte le informazioni su Manchester United-Chelsea: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

ORARIO MANCHESTER UNITED-CHELSEA

Manchester United-Chelsea si disputerà la sera di sabato 24 ottobre 2020 nel palcoscenico dell'Old Trafford di Manchester. Il fischio d'inizio della gara, che sarà la 96ª nel massimo campionato inglese fra le due formazioni, è in programma alle ore 18.30.

Manchester United-Chelsea sarà trasmessa in diretta televisiva da Sky e andrà in onda sui canali Sky Sport Uno (numero 201 del satellite, numero 472 e 482 del digitale terrestre) e Sky Sport Football (numero 203 del satellite).

Sarà possibile seguire il big match della 5ª giornata di Premier League, Manchester United-Chelsea, anche in diretta . Gli abbonati Sky potranno affidarsi a Sky Go per vedere la partita su pc e notebook o su dispositivi mobili quali smartphone e tablet. Nel primo caso basterà collegarsi con il sito ufficiale della piattaforma, nel secondo invece occorrerà prima scaricare la app per sistemi iOS e Android.

La seconda possibilità è costituita per tutti da Now Tv, il servizio di streaming live e on demand di Sky, che offre la visione di diversi eventi sportivi, fra cui anche le gare della Premier League inglese, a chi acquista uno dei pacchetti dedicati.

offrirà ai propri lettori la possibilità di seguire il big matchanchesul sito. Collegandovi con il portale avrete gli aggiornamenti in tempo reale sulla gara, con i goal, gli eventi e le azioni più importanti del match.

Solskjaer dovrebbe puntare ancora sul 3-4-1-2. Out per infortunio i difensori Maguire, che ha saltato anche l'impegno di Champions League contro il , e Bailly, quest'ultimo alle prese con un problema muscolare che lo terrà fuori tre settimane. Nella linea a tre difensiva davanti a De Gea è probabile dunque la conferma di Tuanzebe, che si è ben disimpegnato sul palcoscenico europeo. Al suo fianco ci saranno Lindelof e Shaw. Sulle due fasce agiranno Wan-Bissaka a destra e Telles a sinistra. Fred e McTominay potrebbero essere i due interni: se così fosse, Pogba partirebbe dalla panchina. Davanti, infine, Greenwood si candida a rilevare Martial come partner di Rashford. Il nuovo acquisto Cavani partirà dalla panchina e potrebbe fare il suo debutto ufficiale a gara in corso.

Lampard schiererà i londinesi con il 4-2-3-1. In attacco il tedesco Werner sarà il riferimento offensivo. Alle sue spalle è probabile l'inserimento di Ziyech al posto di Mount accanto a Pulisic e Havertz. In mediana il croato Kovacic potrebbe far rifiatare Jorginho e agire come regista accanto a Kanté. Fra i pali Kepa rileverà Mendy, mentre in difesa dovrebbero rivedersi dal 1' Azpilicueta a destra al posto di James e Cristensen al centro al posto di Thiago Silva. Completeranno il reparto Zouma e Chilwell, favorito su Emerson Palmieri.

MANCHESTER UNITED (3-4-1-2): De Gea; Tuanzebe, Lindelof, Shaw; Wan-Bissaka, Fred, McTominay, Telles; Bruno Fernandes; Greenwood, Rashford.

CHELSEA (4-2-3-1): Kepa; Azpilicueta, Cristensen, Zouma, Chilwell; Kanté, Kovacic; Pulisic, Havertz, Ziyech; Werner.