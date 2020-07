Manchester United-Chelsea dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Si gioca la semifinale di FA Cup tra Manchester United e Chelsea: tutto sulla partita, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

MANCHESTER UNITED-CHELSEA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: -

- Data: 19 luglio 2020

19 luglio 2020 Orario: 19.00

19.00 Canale : DAZN

DAZN Streaming: DAZN

Anche senza tifosi, l'emozione della coppa nazionale più importante del mondo. Sopratutto se ad animare una delle due semifinali saranno Manchester United o Chelsea, che daranno vita all'ennesima grande sfida di una continua rivalità andata in scena nell'ultimo ventennio di calcio inglese.

La semifinale di tra la squadra di Solskjaer e quella di Lampard sarà in gara secca, come di consueto: chi vince avrà la possibilità di volare a Wembley per sfidare la vincente tra e , impegnate nell'altra gara per approdare alla finalissima londinese.

Il Manchester United, ancora in corsa tra l'altro per vincere l' e conquistare un posto Champions tramite il campionato, ha eliminato il con grande difficoltà nei quarti di finale, mentre negli ottavi non ha avuto grossi problemi contro il . Nei match precedenti secco 6-0 al Tramnere e vittoria di misura contro il Wolverhampton.

Altre squadre

Il Chelsea ha invece superato il nei quarti per 1-0 e sopratutto il di Klopp con un notevole 2-0 negli ottavi. Prima delle sfide contro due delle prime della classe in Premier League, i Blues hanno avuto la meglio su Hull, sedicesimi e , nei trentaduesimi di finale.

In questa pagina tutte le informazioni su Manchester United-Chelsea: dalle notizie sulle formazioni a come vederla in tv e streaming.

ORARIO MANCHESTER UNITED-CHELSEA

La gara tra Manchester United e Chelsea, che deciderà quale delle due big approderà in finale di FA Cup, si giocherà domenica 19 luglio 2020 alle ore 19: appuntamento nel deserto e glorioso Wembley Stadium di Londra.

Manchester United-Chelsea, alla pari delle altre gare di FA CUP, verrà trasmessa in diretta esclusiva su DAZN. Sarà quindi possibile seguire la gara attraverso smart tv compatibili con l’app, oppure collegando al proprio televisore una console Xbox (Xbox One, Xbox One S, Xbox One X) o PlayStation 4, o dispositivi come Google Chromecast o Amazon Fire TV Stick.

Il match tra Manchester United e Chelsea valido per le semifinali di FA Cup sarà visibile anche in diretta su pc, tablet e smartphone collegandosi al sito di DAZN o scaricando l'app sul proprio dispositivo portatile.

Solskjaer è pronto a confermare l'ultimo Manchester United sceso in campo in Premier, con Bruno Fernandes sulla trequarti e Pogba in mediana: occhio però all'inserimento di Fred a centrocampo, come quello di uno scalpitante James come esterno d'attacco.

Nel Chelsea dovrebbe partire titolare Giroud al centro dell'attacco, ma Lampard sta valutando la possibilità Abraham dal 1'. In mezzo Jorginho e Kovavic partiranno titolari, mentre Rudiger va verso una maglia al centro della difesa insieme a Zouma.

MANCHESTER UNITED (4-2-3-1): De Gea; Wan-Bissaka, Lindelof, Maguire, Shaw; Matic, Pogba; Greenwood, Bruno Fernandes, Rashford; Martial

CHELSEA (4-3-3): Kepa; Azpilicueta, Rudiger, Zouma, Alonso; Jorginho, Kovacic, Loftus-Cheek; Willian, Giroud, Pulisic