Manchester United-Chelsea 4-0: il poker dei Red Devils rovina il debutto di Lampard

Larga vittoria per 4-0 del Manchester United sul Chelsea nella prima giornata di Premier League: doppietta per Rashford e goal per Martial e James.

Il si aggiudica il primo big match della Premier League 2019/20. I Red Devils vincono per 4-0 contro il a Old Trafford, in una gara che segna anche il debutto di Frank Lampard sulla panchina dei Blues.

A partire meglio sono però proprio i londinesi, spinti soprattutto dalla spregiudicatezza di Abraham e Mount, rispettivamente classe 1997 e 1999 schierati in campo dal nuovo tecnico del Chelsea.

Proprio di Abraham è infatti il palo che fa tremare il ‘Teatro dei Sogni’ dopo pochi minuti, svegliando un Manchester United fino a quel momento troppo disattento, nonostante l'esordio di Maguire in difesa.

Pungente in ripartenza, a sbloccare la partita ci pensa però Rashford. Il 10 dei Red Devils prima si procura un calcio di rigore - ingenuo l’intervento in ritardo di Zouma - e poi lo trasforma spedendo la palla sotto l’incrocio dei pali.

1-0 e Manchester United che inizia a fare la partita, anche se ad avere le occasioni migliori è il Chelsea. De Gea prima e ancora il palo poi negano infatti la gioia del pareggio a Barkley ed Emerson.

Nella ripresa è ancora Emerson a scaldare i guantoni di De Gea, con Lampard che decide poi di rendere ancora più offensivo il suo Chelsea, sostituendo Barkley con l’ex Pulisic, al debutto.

A colpire è però sempre il Manchester United. Prima il raddoppio di Martial, poi il 3-0 di Rashford (delizioso l’assist di Pogba). Un uno-due che stende il Chelsea, coraggioso ma troppo insicuro in difesa (e sfortunato in attacco) in questa prima giornata di Premier League. A chiudere il risultato, infine, è il 4-0 di James, classe 1997 gallese anche lui al debutto.

IL TABELLINO

MANCHESTER UNITED-CHELSEA 4-0

Marcatori: 18’ rig. Rashford, 65’ Martial, 67’ Rashford, 80' James

MANCHESTER UNITED (4-2-3-1): De Gea; Wan-Bissaka, Lindelof, Maguire, Shaw; Pogba, McTominay; Pereira (74’ James), Lingard (86' Mata), Martial; Rashford (86' Greenwood). All. Solskjær

CHELSEA (4-2-3-1): Kepa; Azpilicueta, Zouma, Christensen, Emerson; Jorginho (73’ Kante), Kovavic; Pedro, Barkley (58’ Pulisic), Mount; Abraham (66’ Giroud). All. Lampard

Arbitro: Anthony Taylor

Ammoniti: Zouma (C), Lingard (M), Jorginho (C), Abraham (C), Lindelof (M), Kante (C)

Espulsi: Nessuno