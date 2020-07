Manchester United-Chelsea 1-3: Blues in finale, sarà derby con l'Arsenal

Il Chelsea supera il Manchester United nella semifinale e stacca il biglietto per la finale di FA Cup, dove affronterà l'Arsenal.

Il batte il con una prestazione a tratti perfetta e conquista la finale di , dove affronterà l' in un derby tutto londinese.

Il primo tempo si gioca con le due squadre molto chiuse: tanti i contrasti duri a metà campo e poche le emozioni. I Red Devils tengono un buon possesso palla ma non riescono a verticalizzare, mentre i londinesi fanno male quando ripartono appoggiandosi alle sponde di Giroud.

Alla mezz'ora Bruno Fernandes fa vibrare i tifosi del Manchester con una punizione dal limite diretta sotto la traversa, ben deviata però da Caballero. Al 39' il durissimo scontro aereo tra Zouma e Bailly blocca il match per alcuni minuti, con il centrale dello United costretto al cambio. Poco prima dell'intervallo nel lunghissimo recupero concesso il Chelsea passa in vantaggio: cross basso dalla destra di Azpilicueta per Giroud, che devia sotto porta con un delizioso esterno sinistro, complice l'incertezza di De Gea, confermando l'ottimo momento di forma personale.

Ad inizio ripresa un altro colpo basso per gli uomini di Solskjaer: Mount approfitta di un bruttissimo disimpegno di Williams e scarica un rasoterra dalla distanza, evidente in questo caso l'errore di De Gea, che manca l'intervento e concede il raddoppio.

Lo United ci prova con tutte le forze, ma il Chelsea punisce ancora in ripartenza: cross basso di Alonso dalla sinistra e Maguire devia nella propria porta nel tentativo di anticipare Rudiger. I Red Devils provano a riaprirla nel finale con il guizzo di Martial, che viene steso ingenuamente da Hudson-Odoi: dal dischetto Bruno Fernandes spiazza Caballero, ma è troppo tardi.