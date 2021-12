Manchester United-Burnley dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

MANCHESTER UNITED-BURNLEY: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Manchester United-Burnley

Manchester United-Burnley Data: 30 dicembre 2021

30 dicembre 2021 Orario: 21.15

21.15 Canale tv: Sky Sport Uno (numero 201 e 239 satellite, numero 472 e 482 digitale terrestre)

Sky Sport Uno (numero 201 e 239 satellite, numero 472 e 482 digitale terrestre) Streaming: Sky Go, NOW

La Premier League prosegue a ritmi serrati nel periodo natalizio, tra partite in serie e anche numerosi rinvii a causa dell’impennata di contagi da Covid-19. Tra le sfide in programma per la 20ª giornata figura Manchester United-Burnley: due delle formazioni con più gare rinviate nell’ultimo periodo.

Il Manchester United, per esempio, non ha disputato le sfide contro Brentford e Brighton in programma rispettivamente il 14 e il 18 dicembre: Cristiano Ronaldo e soci, sono reduci dal match pareggiato 1-1 sul campo del Newcastle.

Sono addirittura quattro le partite rinviate che appartengono al calendario del Burnley. I Clarets hanno avuto il primo stop già il 28 novembre, in occasione del match contro il Tottenham. Dopo aver raccolto 2 punti contro Wolverhampton, Newcastle e West Ham, il Burnley ha saltato i successivi incontri con Watford, Aston Villa ed Everton.

Il Burnley ha vinto solo 2 delle ultime 14 sfide contro il Manchester United. L’ultima il 22 gennaio 2020, in casa dei Red Devils e per 0-2 grazie ai goal di Wood e Rodriguez.

Questi sono solo alcuni spunti riguardo a Manchester United-Burnley: di seguito troverete gli aggiornamenti sulle formazioni e delle indicazioni utili su come vedere la partita in tv e streaming.

ORARIO MANCHESTER UNITED-BURNLEY

La sfida tra Manchester United e Burnley andrà in scena giovedì 30 dicembre, nel mitico tempio denominato Old Trafford. Il calcio d’inizio verrà fischiato alle ore 21.15.

DOVE VEDERE MANCHESTER UNITED-BURNLEY IN TV

Sarà Sky, che detiene i diritti della Premier League, a trasmettere in esclusiva Manchester United-Burnley. Basterà sintonizzarsi sul canale Sky Sport Uno (numero 201 e 239 satellite, numero 472 e 482 digitale terrestre)

MANCHESTER UNITED-BURNLEY IN DIRETTA STREAMING

Gli abbonati a Sky potranno godersi il confronto tra Red Devils e Clarets anche tramite dispositivi diversi dal televisore, come pc, smartphone e tablet. Una possibilità garantita dall’applicazione Sky Go.

In alternativa c’è NOW, servizio on demand di Sky. Attraverso appositi pacchetti, è possibile vedere il meglio della programmazione dell’emittente satellitare (come le gare di Premier League).

PROBABILI FORMAZIONI MANCHESTER UNITED-BURNLEY

4-4-2 camaleontico per Rangnick, che dovrebbe piazzare davanti a De Gea una difesa composta da Dalot, Varane Maguire e Telles. McTominay e Fred agiranno nel cuore della mediana, con Rashford e Bruno Fernandes esterni e Ronaldo in tandem con Greenwood.

4-4-2 anche per Dyche, con Pope tra i pali protetto da Tarkowski e Mee come centrali e da Lowton e Taylor come terzini. Il centrocampo potrà contare sulla spinta di Gudmundsson e McNeil e sulla solidità in mezzo di Westwood e Cork. Wood e Rodriguez saranno i due riferimenti offensivi.

MANCHESTER UNITED (4-4-2): De Gea; Dalot, Varane, Maguire, Telles; Rashford, McTominay, Fred, Bruno Fernandes; Greenwood, Cristiano Ronaldo.

BURNLEY (4-4-2): Pope; Lowton, Tarkowski, Mee, Taylor; Gudmundsson, Westwood, Cork, McNeil; Wood, Rodriguez.