Manchester United-Brighton dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Il Manchester United sfida in casa il Brighton nella 1ª giornata di Premier League: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla.

MANCHESTER UNITED-BRIGHTON: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Man Utd-Brighton

Man Utd-Brighton Data: 7 agosto 2022

7 agosto 2022 Orario: 15.00

15.00 Canale tv: Sky Sport Football (numero 203 del satellite)

Sky Sport Football (numero 203 del satellite) Streaming: Sky Go, NOW

Il Manchester United di Erik Ten Hag debutta in Premier League affrontando in casa il Brighton di Graham Potter nella 1ª giornata del torneo. I Red Devils puntano a ottenere la qualificazione alla prossima Champions League, mentre i Seagulls sperano di confermare il bel campionato della scorsa stagione, che li ha visti chiudere al 9° posto, e hanno come obiettivo primario la salvezza.

È la prima volta nella storia del massimo campionato inglese che Manchester United e Brighton si sfidano alla 1ª giornata. Sono 18 i precedenti fra le due formazioni tenendo conto di First Division e Premier League: le statistiche sono nettamente favorevoli al Manchester United, che ha ottenuto 12 vittorie, 2 pareggi e 4 sconfitte contro l'avversario di giornata.

I Seagulls hanno perso 6 degli ultimi 7 incroci con i Red Devils, vincendo tuttavia il più recente del maggio scorso per 4-0. Nella sua storia, tuttavia, il Brighton non ha mai battuto in trasferta il Manchester United.

L'olandese Erik Ten Hag è l'8° allenatore diverso a guidare il Manchester United negli ultimi 9 anni, dopo il ritiro dalle scene di Sir Alex Ferguson (tenendo conto anche di chi è subentrato in corsa).

I Red Devils sono la vittima preferita in Premier League di Pascal Groß, autore di 4 goal in campionato in carriera contro i rossoneri. In questa pagina tutte le informazioni su Manchester United-Brighton, dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

ORARIO MANCHESTER UNITED-BRIGHTON

Manchester United-Brighton si disputerà il pomeriggio di domenica 7 agosto 2022 nel palcoscenico dell'Old Trafford di Manchester. Il fischio d'inizio della gara, che sarà l'11ª in Premier League fra le due formazioni, e sarà diretta dal signor Paul Tierney, è in programma alle ore 15.00.

DOVE VEDERE MANCHESTER UNITED-BRIGHTON IN TV

La sfida di Premier League Manchester United-Brighton sarà trasmessa in diretta tv da Sky e sarà visibile per gli abbonati sul canale Sky Sport Football (numero 203 del satellite).

TELECRONISTA E SECONDA VOCE

Sky al momento non ha ancora comunicato i nomi di telecronista e seconda voce per la gara di Premier League Manchester United-Brigthon.

MANCHESTER UNITED-BRIGHTON IN DIRETTA STREAMING

Gli utenti Sky potranno vedere Manchester United-Brighton anche in diretta streaming grazie a Sky Go. La gara sarà visibile sia sui dispositivi mobili come tablet, smartphone, iPhone e iPad, scaricando la app per sistemi iOS e Android, sia sul proprio pc o notebook, collegandosi con il sito ufficiale della piattaforma.

Un'altra opzione è rappresentata da NOW, il servizio di streaming live e on demand di Sky, che offre anche la visione delle gare della Premier League trasmesse dalla tv satellitare agli utenti che acquistano il Pass Sport.

IN DIRETTA SU GOAL

La sfida di Premier League Manchester United-Brighton potrà essere seguita dai lettori di GOAL anche in diretta testuale sul sito. Collegandovi con il portale, avrete gli aggiornamenti live minuto per minuto, a partire dalle formazioni ufficiali, proseguendo, dopo il fischio d'inizio, con il racconto dei goal, delle azioni più importanti e degli eventi.

PROBABILI FORMAZIONI MANCHESTER UNITED-BRIGHTON

Ten Hag dovrà fare a meno per il debutto dei Red Devils in Premier League degli infortunati Williams, Greenwood e Martial. Davanti, nonostante i dissapori, dovrebbe esserci regolarmente Cristiano Ronaldo, supportato sulla trequarti da Rashford, Bruno Fernandes e Sancho. In mediana tandem composto da McTominay e Fred, mentre la difesa, davanti a De Gea, vedrà Maguire e Lisandro Martínez comporre la coppia centrale e Dalot e Shaw terzini.

Potter schiererà i Seagulls con il classico 3-4-2-1. In porta agirà Roberto Sánchez, mentre la linea a tre difensiva sarà composta da Veltman, Webster e Dunk. Sulle fasce agiranno a destra Lamptey e sulla sinistra March. In mezzo al campo Groß e Caicedo. Davanti Welbeck sarà l'unica punta, supportata sulla trequarti da Trossard e MacAllister (che dovrebbe smaltire i suoi problemi fisici). Se quest'ultimo non dovesse farcela spazio ad uno fra Lallana e Sarmiento.

MANCHESTER UNITED (4-2-3-1): De Gea; Dalot, Maguire, Lisandro Martínez, Shaw; McTominay, Fred; Rashford, Bruno Fernandes, Sancho; Cristiano Ronaldo. All. Ten Hag

BRIGHTON (3-4-2-1): R. Sánchez; Veltman, Webster, Dunk; Lamptey, Groß, Caicedo, March; Trossard, MacAllister; Welbeck. All. Potter