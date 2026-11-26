Manchester United-Brentford: i dettagli della partita
United senza vittorie da nove partite e a rischio retrocessione: arriva il Brentford, in corsa per l’Europa
Sabato pomeriggio a Old Trafford andrà in scena un insolito ribaltamento dei ruoli nella massima serie inglese: il Brentford, in corsa per l’Europa, farà visita a un Manchester United in cerca di riscatto nel proprio stadio.
Mauricio Pochettino si prepara alla sua prima partita casalinga di Premier League sulla panchina dello United con la squadra al 19° posto, ferma a otto punti e senza vittorie da nove gare di campionato. Domenica scorsa è arrivata la pesante sconfitta per 4-0 ad Anfield.
Il caotico 2-2 di mercoledì sera in UEFA Champions League, in trasferta contro lo Sporting CP, ha però offerto a Pochettino un importante segnale di carattere: il capitano Bruno Fernandes ha segnato due gol nel giro di tre minuti all’inizio della ripresa, ribaltando la situazione a Lisbona, prima che lo United resistesse all’espulsione nel finale di Youri Tielemans e portasse a casa un punto sudato.
Ad attenderlo c’è il Brentford di Keith Andrews, in gran forma: lunedì sera è salito al sesto posto con 17 punti travolgendo per 4-0 l’Everton, rimasto in dieci, al Gtech Community Stadium grazie alla doppietta di Keane Lewis-Potter e ai gol di Vitaly Janelt e Fábio Carvalho.
Con Bryan Mbeumo pronto ad affrontare la sua ex squadra per la terza volta dal trasferimento a Old Trafford e una differenza reti di +9, il Brentford intravede un’occasione a Manchester.
La spinta del capitano
Reduce da una doppietta nel suo ritorno a Lisbona mercoledì sera, Bruno Fernandes resta il principale riferimento creativo dello United. Nella stessa sfida dello scorso aprile, vinta per 2-1 contro il Brentford, aveva servito l’assist a Benjamin Šeško. Muovendosi tra le linee alle spalle di Joshua Zirkzee, la sua visione di gioco e i suoi inserimenti saranno fondamentali per scardinare la difesa compatta del Brentford.
Notizie sulle squadre e formazioni
Probabili formazioni Manchester United - Brentford
Formazione titolare
Allenatore
- M. Pochettino
- K. Andrews
Stato di forma
Precedenti
Testa a testa
Classifica
|#
|G
|V
|D
|S
|GF
|GS
|+/-
|Pt.
|Forma
|1
|11
|9
|1
|1
|17
|7
|+10
|28
D
V
V
V
V
|2
|11
|7
|1
|3
|26
|9
|+17
|22
S
V
V
S
V
|3
|11
|7
|1
|3
|22
|14
|+8
|22
D
S
S
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V
|4
|11
|6
|3
|2
|18
|10
|+8
|21
V
V
S
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V
|5
|11
|5
|3
|3
|18
|14
|+4
|18
V
V
V
V
V
|6
|11
|4
|5
|2
|20
|11
|+9
|17
V
S
V
D
S
|7
|11
|4
|5
|2
|14
|9
|+5
|17
V
V
S
D
D
|8
|11
|5
|1
|5
|20
|20
|0
|16
S
S
V
S
V
|9
|11
|4
|4
|3
|12
|14
|-2
|16
S
V
V
S
S
|10
|11
|4
|3
|4
|12
|11
|+1
|15
V
S
V
V
V
|11
|11
|3
|5
|3
|13
|11
|+2
|14
V
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D
D
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|3
|5
|3
|14
|17
|-3
|14
D
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D
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|3
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|4
|15
|18
|-3
|13
D
D
S
V
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|4
|0
|7
|13
|21
|-8
|12
V
S
V
S
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|2
|5
|4
|11
|13
|-2
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D
D
D
V
V
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|11
|3
|2
|6
|15
|22
|-7
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D
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|9
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|-6
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S
V
S
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S
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|2
|3
|6
|8
|17
|-9
|9
D
V
S
D
S
|19
|11
|1
|5
|5
|14
|23
|-9
|8
S
D
S
S
D
|20
|11
|2
|1
|8
|12
|27
|-15
|7
S
S
S
S
S