Manchester United-Brentford: i dettagli della partita

Premier League - Game Week 12 28 nov 2026 - 10:00 Old Trafford

United senza vittorie da nove partite e a rischio retrocessione: arriva il Brentford, in corsa per l’Europa

Sabato pomeriggio a Old Trafford andrà in scena un insolito ribaltamento dei ruoli nella massima serie inglese: il Brentford, in corsa per l’Europa, farà visita a un Manchester United in cerca di riscatto nel proprio stadio.

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Mauricio Pochettino si prepara alla sua prima partita casalinga di Premier League sulla panchina dello United con la squadra al 19° posto, ferma a otto punti e senza vittorie da nove gare di campionato. Domenica scorsa è arrivata la pesante sconfitta per 4-0 ad Anfield.

Il caotico 2-2 di mercoledì sera in UEFA Champions League, in trasferta contro lo Sporting CP, ha però offerto a Pochettino un importante segnale di carattere: il capitano Bruno Fernandes ha segnato due gol nel giro di tre minuti all’inizio della ripresa, ribaltando la situazione a Lisbona, prima che lo United resistesse all’espulsione nel finale di Youri Tielemans e portasse a casa un punto sudato.

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Ad attenderlo c’è il Brentford di Keith Andrews, in gran forma: lunedì sera è salito al sesto posto con 17 punti travolgendo per 4-0 l’Everton, rimasto in dieci, al Gtech Community Stadium grazie alla doppietta di Keane Lewis-Potter e ai gol di Vitaly Janelt e Fábio Carvalho.

Con Bryan Mbeumo pronto ad affrontare la sua ex squadra per la terza volta dal trasferimento a Old Trafford e una differenza reti di +9, il Brentford intravede un’occasione a Manchester.

La spinta del capitano

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Reduce da una doppietta nel suo ritorno a Lisbona mercoledì sera, Bruno Fernandes resta il principale riferimento creativo dello United. Nella stessa sfida dello scorso aprile, vinta per 2-1 contro il Brentford, aveva servito l’assist a Benjamin Šeško. Muovendosi tra le linee alle spalle di Joshua Zirkzee, la sua visione di gioco e i suoi inserimenti saranno fondamentali per scardinare la difesa compatta del Brentford.

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