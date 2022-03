MANCHESTER UNITED-ATLETICO MADRID: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Manchester United-Atletico Madrid

Manchester United-Atletico Madrid Data: 15 marzo 2022

15 marzo 2022 Orario: 21.00

21.00 Canale tv: Canale 5 (numero 5 HD digitale terrestre), Sky Sport Uno (numero 201 satellite, numero 472 e 482 digitale terrestre), Sky Sport (numero 252 satellite)

Canale 5 (numero 5 HD digitale terrestre), Sky Sport Uno (numero 201 satellite, numero 472 e 482 digitale terrestre), Sky Sport (numero 252 satellite) Streaming: Sky Go, NOW, Mediaset Infinity

Il Manchester United di Ralf Rangnick affronta l'Atletico Madrid di Diego Pablo Simeone nel ritorno degli ottavi di finale di Champions League. Il confronto sarà decisivo per definire chi, fra le due squadre, accederà ai quarti, dopo il pareggio per 1-1 al Wanda Metropolitano di Madrid nella gara di andata.

Le due squadre non si sono sfidate in altre occasioni nella competizione, mentre i Red Devils non hanno mai vinto nelle competizioni europee contro i Colchoneros: le uniche altre due sfide risalgono infatti agli ottavi della Coppa delle Coppe 1991/92, quando i rossoneri pareggiarono 1-1 in casa e persero 3-0 in trasferta in Spagna.

Gli inglesi, inoltre, sono stati eliminati nelle ultime tre occasioni in cui ha pareggiato l'andata della fase a eliminazione diretta di Champions League: contro il Real Madrid (ottavi 2012-13), il Bayern Monaco (quarti di finale 2013-14) e il Siviglia (ottavi 2017-18).

Cristiano Ronaldo, reduce dalla tripletta rifilata al Tottenham in Premier League, è il miglior marcatore del Manchester United in Champions League con 6 goal e ha fatto centro 13 volte nelle ultime 15 sfide casalinghe con l'Atletico Madrid.

Fra gli spagnoli, invece, il più prolifico è il francese Antoine Griezmann, a segno 4 volte in quest'edizione. In questa pagina tutte le informazioni su Manchester United-Atletico Madrid, dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

ORARIO MANCHESTER UNITED-ATLETICO MADRID

Manchester United-Atletico Madrid si disputerà la sera di martedì 15 marzo 2022 nel palcoscenico di Old Trafford a Manchester. Il fischio d'inizio della gara, che sarà la 2ª in Champions League fra le due squadre dopo quella di andata, è in programma alle ore 21.00.

DOVE VEDERE MANCHESTER UNITED-ATLETICO MADRID IN TV

La sfida Manchester United-Atletico Madrid sarà trasmessa in diretta tv in chiaro da Mediaset su Canale 5, visibile in HD al numero 5 del digitale terrestre.

La gara di Old Trafford sarà inoltre trasmessa in diretta tv da Sky e andrà in onda sui canali Sky Sport Uno (numero 201 del satellite, numero 472 e 582 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 252 del satellite).

TELECRONISTA E SECONDA VOCE

Mediaset e Sky non hanno ancora reso noti i nomi di telecronista e seconda voce per Manchester United-Bayern Monaco.

PORTO-ATLETICO MADRID IN DIRETTA STREAMING

La sfida di Champions League, Manchester United-Atletico Madrid, potrà essere vista anche in diretta streaming: in chiaro sulla piattaforma Mediaset Infinity, previo abbonamento attraverso Sky Go, sia su dispositivi mobili quali smartphone, tablet, iPhone e iPad, scaricando la app per sistemi iOS e Android, sia sul proprio personal computer o notebook, collegandosi con il sito ufficiale della piattaforma.

Un'ulteriore opzione è rappresentata da NOW, il servizio di streaming live e on demand di Sky, che offre ai propri utenti che acquistano il pass Sport anche la visione delle partite di Champions League trasmesse dalla tv satellitare.

IN DIRETTA SU GOAL

Tramite GOAL i lettori potranno seguire la gara Manchester United-Atletico Madrid anche in diretta testuale sul sito. Collegandovi con il portale, fin dalle ore che precedono il match, avrete le ultime novità sulle due squadre e le formazioni ufficiali, quindi, dopo il fischio d'inizio, sarete aggiornati in tempo reale sull'andamento della partita, con i goal, le azioni più importanti e gli eventi.

PROBABILI FORMAZIONI MANCHESTER UNITED-ATLETICO MADRID

Rangnick si affiderà al consueto 4-2-3-1. Restano in dubbio per Bruno Fernandes e Shaw, che potrebbero dare forfait. In questa ipotesi, davanti il riferimento offensivo sarà Cristiano Ronaldo, con Sancho, Pogba e Rashford a sostegno sulla trequarti. In mediana, accanto a Fred, spazio a Matic. In difesa a destra Lindelof è favorito su Wan Bissaka e Dalot, con Varane e Maguire a comporre la coppia centrale. In porta ci sarà De Gea.

Simeone dovrebbe giocare con il 3-5-2 e dovrà far fronte a numerose assenze. Non saranno a disposizione, infatti, gli infortunati Hermoso, Vrsaljko, Wass e Kondogbia, mentre potrebbe recuperare capitan Koke. Quest'ultimo, se dovesse farcela, agirà da interno di centrocampo in coppia con De Paul o Hector Herrera, mentre Ferreira Carrasco (favorito su Lemar) e Renan Lodi potrebbero essere le due ali. In difesa, davanti al portiere Oblak, coppia centrale composta da Giménez e Felipe, con Marcos Llorente terzino destro e Reinildo Mandava a sinistra. In attacco tandem composto da João Felix e Correa, con Luis Suárez e Griezmann come alternative.

L'articolo prosegue qui sotto

MANCHESTER UNITED (4-2-3-1): De Gea; Lindelof, Varane, Maguire, Alex Telles; Fred, Matic; Sancho, Pogba, Rashford; Cristiano Ronaldo.

ATLETICO MADRID (4-4-2): Oblak; M. Llorente, Giménez, Felipe, Reinildo Mandava; Ferreira Carrasco, De Paul, Koke, Renan Lodi; João Felix, Correa.