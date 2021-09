Manchester United-Aston Villa dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Il Manchester United ospita l'Aston Villa nella sesta giornata di Premier League: tutte le info su formazioni e diretta tv e streaming.

Il Manchester United cerca conferme di alta classifica nel sesto turno di Premier League: per i 'Red Devils' c'è ostacolo Aston Villa da superare, una delle squadre inglesi più in forma del momento.

I 'Villans', infatti, hanno inflitto la prima sconfitta stagionale all'Everton di Rafa Benitez con un netto 3-0 nella giornata precedente: il computo dei punti ora dice sette, risultato di due vittorie, un pareggio e due ko.

Sei lunghezze di vantaggio per il Manchester United, trascinato da Cristiano Ronaldo e dal suo impatto autorevole con il mondo inglese dopo l'esperienza juventina: per il portoghese già quattro reti tra campionato e Champions League, sempre a segno nelle tre gare a cui ha preso parte.

Peraltro CR7 ha un feeling speciale con l'Aston Villa, a cui ha realizzato nove reti in carriera, tutte nella prima avventura al Manchester United durata dal 2003 al 2009.

In questo articolo troverete tutte le informazioni su Manchester United-Aston Villa: dagli aggiornamenti relativi alle formazioni fino alle indicazioni su come assistere alla sfida in diretta tv e streaming.

Manchester United-Aston Villa si giocherà sabato 25 settembre 2021 allo stadio 'Old Trafford' di Manchester. Calcio d'inizio alle ore 13:30, in contemporanea con il big match Chelsea-Manchester City.

Per Manchester United-Aston Villa non è prevista alcuna copertura televisiva in diretta. Sarà possibile soltanto seguire una sintesi in differita su Sky Sport Football (canale numero 203 del satellite) alle ore 18.

Non essendoci una copertura televisiva, ovviamente, non ci sarà nemmeno la possibilità di assistere alla partita in diretta streaming.

MANCHESTER UNITED (4-2-3-1): De Gea; Wan Bissaka, Varane, Maguire, Shaw; McTominay, Fred; Greenwood, Bruno Fernandes, Pogba; Cristiano Ronaldo. All. Solskjaer

ASTON VILLA (3-5-2): Martinez; Konsa, Mings, Tuanzebe; Cash, McGinn, Ramsey, Douglas Luiz, Targett; Watkins, Ings. All. Smith