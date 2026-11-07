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Manchester United-Aston Villa, anteprima di Premier League: tutto quello che c'è da sapere

Manchester United vs Aston Villa
Manchester United
Aston Villa
Premier League
M. Carrick

Presentazione completa della sfida di Premier League tra Manchester United e Aston Villa. Sarà l’ultima partita di Michael Carrick all’Old Trafford?

Manchester United-Aston Villa: Anteprima della sfida di Premier League

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Premier League - Game Week 10
Old Trafford

Il Manchester United ospita l'Aston Villa all'Old Trafford in Premier League domenica 8 novembre alle 14:00 EST, le 18:00 GMT. La squadra di Michael Carrick riuscirà a dare seguito alla recente vittoria in rimonta in Europa e ad allentare la pressione sul suo allenatore, sempre più in difficoltà?

Il Manchester United strappa una vittoria che sembrava sfumata

Lo United ha interrotto una serie di nove partite senza vittorie battendo la Roma 3-2 in Champions League al termine di una rimonta: sotto di due goal, ha ribaltato il risultato grazie al discusso capitano Bruno Fernandes e a una doppietta di Matheus Cunha. Nonostante ciò, occupa appena il 17° posto nella classifica di Premier League, con una sola vittoria in tutta la stagione. Ora affronta l'Aston Villa guidato da Unai Emery, il cui nome è stato accostato alla panchina dello United nel caso in cui Michael Carrick venga esonerato, come previsto.

Manchester United v AS Roma - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD4Getty Images

L'Aston Villa sfida le «big six»

L'Aston Villa arriva all'Old Trafford con il morale comunque buono, nonostante la sconfitta per 3-0 contro il Barcellona in Champions League martedì. Unai Emery ha legato il proprio futuro al club oltre il 2029, mettendo fine alle voci su un possibile trasferimento all'Old Trafford. Emery è arrivato al Villa nel 2022, ha vinto l'Europa League con il club nella scorsa stagione e lo ha riportato in Champions League. Per lui è stato il quinto titolo in Europa League da allenatore, dopo i tre conquistati con il Siviglia e quello vinto con il Villarreal.

FBL-EUR-C1-ASTON VILLA-PRESSERGetty Images

Statistiche principali e notizie su infortuni e squalifiche

  • Lo United deve fare a meno dell'infortunato Carlos Baleba e dello squalificato Lisandro Martínez, mentre anche Matty Cash dell'Aston Villa è squalificato. Amadou Onana sta facendo progressi dopo la rottura del legamento crociato anteriore, ma non è ancora in condizione di giocare per il Villa.
  • Lo United ha subito almeno due goal in tre delle ultime quattro partite casalinghe.

Probabili formazioni

United (4231): Lammens; Yoro, Maguire, Heaven, Dalot; Tielemans, Mainoo; Diallo, Fernandes, Mbeumo; Cunha.

Villa (4231): Suzuki; Bogarde, Torres, Lindelof, Maatsen; Goretzka, Kamara; Alysson, McGinn, Manzambi; Jackson.

Notizie sulle squadre e rose

Probabili formazioni Manchester United - Aston Villa

4-2-3-1
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Manchester United
MUN
Formazione
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Aston Villa
AVL
4-2-3-1
S. LammensS. LammensL. YoroL. YoroH. MaguireH. MaguireA. HeavenA. HeavenD. DalotD. DalotM. CunhaM. CunhaK. MainooK. MainooY. TielemansY. TielemansB. FernandesB. FernandesA. DialloA. DialloB. MbeumoB. MbeumoZ. SuzukiZ. SuzukiV. Nilsson LindeloefV. Nilsson LindeloefI. MaatsenI. MaatsenA. Wan-BissakaA. Wan-BissakaP. TorresP. TorresJ. McGinnJ. McGinnJ. ManzambiJ. ManzambiB. KamaraB. KamaraAlysson EdwardAlysson EdwardJ. GomesJ. GomesN. JacksonN. Jackson
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Aston Villa
AVL
4-2-3-1
Manchester United

Formazione titolare

Aston Villa

Allenatore

  • M. Carrick
  • U. Emery

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