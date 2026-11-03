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Manchester United-Roma: orario del calcio d’inizio

Champions League - Game Week 4 3 nov 2026 - 15:00 Old Trafford

La partita tra Manchester United e Roma inizierà il 3 novembre 2026 alle 21:00.

Manchester United-Roma oggi in diretta: chi la trasmette in TV e streaming?

La partita di Champions League tra Manchester United e Roma sarà trasmessa in diretta su DAZN.

I temi della settimana: come arrivano Manchester United e Roma?

Il Manchester United arriva a questa partita con un bilancio allarmante nelle ultime cinque gare ufficiali: zero vittorie, un pareggio e quattro sconfitte. I Red Devils hanno incassato dodici gol, segnandone soltanto tre. Nell’ultima partita hanno perso 2-0 in casa del Chelsea; prima era arrivata una sconfitta per 0-3 contro il Bournemouth. Anche in Champions League le cose non vanno bene: l’1-4 in casa del Como e lo 0-2 contro l’Atlético Madrid mostrano quanto sia profonda la crisi.

La Roma si presenta in una forma decisamente migliore, con quattro vittorie e un pareggio nelle ultime cinque partite. I giallorossi hanno segnato 16 gol e ne hanno subiti soltanto otto. Nell’ultima gara hanno vinto 5-2 in casa dell’Udinese, dopo il 4-2 contro il Cagliari. In Champions League, il bilancio comprende un netto 4-0 contro lo Slovan Bratislava.

Manchester United-Roma: formazioni

Manchester United-Roma: stato di forma

Manchester United-Roma: bilancio degli scontri diretti

Manchester United-Roma: le classifiche