Manchester United-Arsenal dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Il programma del 6° turno di Premier League prevede il big match tra Manchester United e Arsenal: tutto su formazioni e diretta tv e streaming.

Manchester United contro Arsenal. 'Red Devils' contro 'Gunners'. Il sesto turno di Premier League propone uno dei big match e delle sfide più attese dell'anno in Inghilterra. La squadra di Ten Hag affronta quella di Arteta in un incontro che promette scintille.

Lo United, con Cristiano Ronaldo ancora in panchina, nell'ultimo turno è passata sul campo del Leicester grazie al goal realizzato da Sancho conquistando così la terza vittoria consecutiva.

Una marcia finora inarrestabile invece quella dell'Arsenal di Arteta che conduce a sorpresa la classifica dopo cinque turni con un percorso netto fatto di cinque vittorie con 13 goal realizzati e solo 4 subiti. I 'Gunners' hanno trovato in Gabriel Jesus l'uomo giusto da cui ripartire: il brasiliano, arrivato in estate dal Manchester City ha già realizzato tre goal e tre assist.

Il brasiliano è andato a segno anche nell'ultimo match di campionato contro l'Aston Villa, vinto dall'Arsenal per 2-1. Dopo il goal dell'ex City è arrivato il pari di Douglas Luiz, prima del definitivo vantaggio firmato da Gabriel Martinelli.

L'Arsenal spera di conquistare la seconda vittoria di fila contro il Manchester United. Nell'ultimo precedente, datato 23 aprile 2022, i 'Gunners' si imposero col risultato di 3-1. Nella passata stagione, però, a 'Old Trafford' furono proprio i 'Red Devils' a conquistare il bottino pieno di misura, al termine di un match spettacolare terminato 3-2.

L'ultimo successo dell'Arsenal al 'Teatro dei sogni' è arrivato nel 2020: a firmare il colpaccio fu Aubameyang su calcio di rigore.

Questo articolo vi tornerà utile per rimanere informati su Manchester United-Arsenal: dagli aggiornamenti relativi alle formazioni fino alle indicazioni su come assistere all'incontro in diretta tv e streaming.

ORARIO MANCHESTER UNITED-ARSENAL

Manchester United-Arsenal si giocherà domenica 4 settembre 2022 ad 'Old Trafford', nella città di Manchester, in Inghilterra. Il calcio d'inizio è in programma alle ore 17:30.

DOVE VEDERE MANCHESTER UNITED-ARSENAL IN TV

La sfida tra Manchester United e Arsenal sarà visibile in diretta tv su Sky. I canali di riferimento per il big match del 6° turno di Premier League sono Sky Sport Uno (numero 201) e Sky Sport 4K (213).

MANCHESTER UNITED-ARSENAL IN DIRETTA STREAMING

Per gli abbonati Sky è disponibile il servizio Sky Go, fruibile su pc, smartphone e tablet. Un'altra opzione è rappresentata da NOW, piattaforma che consente di assistere alla programmazione dell'emittente satellitare acquistando uno dei pacchetti facenti parte dell'offerta.

PROBABILI FORMAZIONI MANCHESTER UNITED-ARSENAL

MANCHESTER UNITED (4-3-3): De Gea; Dalot, Varane, Martinez, Malacia; McTominay, Eriksen, Fernandes; Sancho, Rashford, Elanga. All. Ten Hag

ARSENAL (4-3-3): Ramsdale; White, Saliba, Gabriel, Tierney; Odegaard, Lokonga, Xhaka; Saka, Jesus, Martinelli. All. Arteta