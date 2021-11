MANCHESTER UNITED-ARSENAL: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Manchester United-Manchester City

Manchester United-Manchester City Data: 2 dicembre 2021

2 dicembre 2021 Orario: 21:15

21:15 Canale TV: Sky Sport Uno (201 del satellite)

Sky Sport Uno (201 del satellite) Streaming: Sky Go e NOW

Non solo la Serie A, infrasettimanale anche in Premier League. Big match per il 14esimo turno tra squadre lontane dalla vetta, ma decise a dare una svolta alla propria stagione. Da sempre grandi avversarie per provare a conquistare il titolo inglese, Manchester United ed Arsenal si sono arenate negli ultimi anni, superate da Chelsea, Liverpool e Manchester City.

Dopo un avvio decisamente deludente, l'Arsenal di Arteta è riuscito a riprendersi, scalano la classifica rapidamente fino al quinto posto: la capolista Chelsea è distante sette punti, grazie a quattro successi negli ultimi cinque incontri di Premier League.

Il Manchester United ha appena scelto Rangnick come allenatore ad interim, in seguito ad un solo punto ottenuto negli ultimi cinque incontri. Sono proprio cinque, tra l'altro, i punti di distanza tra i Red Devils e i Gunners. Dista 12 punti, dunque, la testa della graduatoria.

In questa pagina tutte tutte le informazioni utili sul derby Manchester United-Arsenal: dalla data e l'orario della sfida alle probabili formazioni a dove vederla in diretta tv e streaming.

ORARIO MANCHESTER UNITED-ARSENAL

La sfida dell'Old Trafford, Il Teatro dei Sogni, tra Manchester United ed Arsenal è prevista giovedì 2 dicembre 2021 alle ore 21:15. Appuntamento a Manchester per la sfida di cartello.

DOVE VEDERE MANCHESTER UNITED-ARSENAL IN TV

Manchester United-Arsenal andrà in onda in diretta tv esclusiva su Sky. Il canale di riferimento per il match di Premier League sarà Sky Sport Uno, numero 201 di Sky.

MANCHESTER UNITED-ARSENAL IN DIRETTA STREAMING

La sfida di Premier tra Manchester United ed Arsenal sarà trasmessa in diretta streaming da Sky. Gli abbonati potranno godersi il match sui dispositivi mobili come smartphone o tablet, pc o notebook, attraverso l'app Sky Go.

In alternativa, gli appassionati potranno seguire la gara di Manchester attraverso NOW, la piattaforma streaming ufficiale di Sky che consente la visione delle gare tramite l’acquisto di appositi pacchetti.

PROBABILI FORMAZIONI MANCHESTER UNITED-ARSENAL

MANCHESTER UNITED (4-2-3-1): De Gea; Wan-Bissaka, Lindelof, Maguire, Alex Telles; Fred, McTominay; Sancho, Bruno Fernandes, Ronaldo; Rashford.

ARSENAL (4-4-1-1): Ramsdale: Tomiyasu, White, Gabriel, Tavares; Saka, Lokonga, Partey, Smith-Rowe; Odegaard; Aubameyang.