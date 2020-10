Manchester United-Arsenal dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Il Manchester United sfida l'Arsenal nel big match della 7ª giornata di Premier League: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla.

MANCHESTER UNITED-ARSENAL: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: -

- Data: 1 novembre 2020

1 novembre 2020 Orario: 17.30

17.30 Canale : Sky

Sky Streaming: Sky Go e Now Tv

Il Manchester United di Ole Gunnar Solskjaer sfida in casa l'Arsenal di Mikel Arteta nella 7ª giornata di Premier League. I Red Devils sono partiti male in campionato e attualmente sono quindicesimi in classifica con 7 punti, frutto di 2 vittorie, un pareggio e 2 sconfitte, e devono recuperare una partita. I Gunners si trovano invece in 11ª posizione a quota 9, con un cammino di 3 vittorie e 3 sconfitte.

Fra First Division e Premier League le due squadre si sono fronteggiate 111 volte nel massimo campionato inglese: il bilancio è di 44 successi del Manchester United, a fronte di 36 vittorie dell'Arsenal e di 31 pareggi.

Il Manchester United è reduce dall'ampio successo per 5-0 in contro il , vittoria infrasettimanale anche per i londinesi, che hanno battuto 3-0 il Dundalk FC in .

Bruno Fernandes è il miglior marcatore dei Red Devils con 3 goal, mentre fra i Gunners il bomber è Alexandre Lacazette sempre con 3 centri stagionali. In questa pagina tutte le informazioni su Manchester United-Arsenal: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

ORARIO MANCHESTER UNITED-ARSENAL

Manchester United-Arsenal si disputerà il pomeriggio di Domenica 1 novembre 2020 nel palcoscenico di Old Trafford. Il fischio d'inizio della gara, che sarà la 57ª fra le due squadre in Premier League, è in programma alle ore 17.30.

La sfida Manchester United-Arsenal sarà trasmessa in diretta tv da Sky e sarà visibile sul canale Sky Sport Football (numero 203 del satellite).

Sarà possibile vedere Manchester United-Arsenal anche in diretta mediante Sky Go, sia su dispositivi mobili quali smartphone e tablet, scaricando la app per sistemi iOS e Android, sia sul proprio personal computer o notebook, collegandosi direttamente con la pagina ufficiale della piattaforma.

L'alternativa è costituita da Now Tv, il servizio di streaming live e on demand di Sky, che permette di vedere il meglio della programmazione sportiva della tv satellitare acquistando uno dei pacchetti proposti.

Solskjaer dovrà fare a meno dello squalificato Martial e schiererà il Manchester United con il 4-2-3-1. Davanti Rashford sarà il centravanti, con Mata, Bruno Fernandes e Daniel James a sostegno sulla trequarti. La coppia dei mediani sarà invece composta da Fred e Mc Tominay. In difesa, davanti al portiere De Gea, Wan-Bissaka e Shaw agiranno da terzini, con Lindelof e Maguire a formare la coppia centrale. Ai box per problemi fisici Alex Telles, Bailly, P. Jones e Lingard.

Arteta risponderà mandando in campo l'Arsenal con il 4-3-3. Fra i pali agirà il tedesco Leno, con Bellerin e Tierney che sarnno i due esterni bassi, mentre Mustafi farà coppia con Magalhães al centro della difesa. A centrocampo la regia sarà affidata allo spagnolo Ceballos, con Thomas e Xhaka ad agire da mezzali. In attacco il tridente con Lacazette punta centrale e ai suoi lati Aubameyang e Saka come esterni offensivi. Particolarmente lunga la lista degli assenti: Martinelli, Willian, Pablo Mari, Holding, David Luiz e Chambers.

MANCHESTER UNITED (4-2-3-1): De Gea; Wan-Bissaka, Lindelof, Maguire, Shaw; Fred, McTominay; Mata, Bruno Fernandes; D. James; Rashford.

ARSENAL (4-3-3): Leno; Bellerin, Mustafi, Gabriel Magalhães, Tierney; Thomas, Ceballos, G. Xhaka; Aubameyang, Lacazette, Saka.