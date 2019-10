Il Manchester United pensa ad Allegri: può sostituire Solskjaer

Massimiliano Allegri al Manchester United? I Red Devils ci pensano: è uno dei possibili sostituti in caso di esonero di Solskjaer.

Ole Gunnar Solskjaer è nel momento di massima difficoltà alla guida del Manchester United. Dopo l'ottimo approccio appena subentrato a Mourinho, che gli è valso il rinnovo di contratto, dalla primavera sono iniziate la difficoltà E l'inizio di questa stagione è stato ancora più complicato.

Segui live e in esclusiva 3 partite della Serie A TIM a giornata su DAZN

La sua panchina sembra sempre meno solida, tanto che, come riporta 'The Guardian', il club potrebbe valutare in futuro l'ipotesi di affidare la panchina a Massimiliano Allegri.

Al momento le intenzioni del board dei 'Red Devils' sarebbero quelle di andare avanti con Solskjaer, visto che ha firmato il prolungamento soltanto nel marzo scorso. Se in futuro si decidesse per l'esonero, però, l'ex allenatore della sarebbe tra i favoriti per prenderne il posto.

Lo United ha vissuto il peggior avvio di campionato da 30 anni a questa parte, con soltanto 9 punti all'attivo nelle prime 7 partite. Allegri, che sta studiando l'inglese, potrebbe accettare l'incarico anche se il club non dovesse arrivare a giocarsi la Champions League nella prossima stagione.