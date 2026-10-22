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Manchester United-AFC Bournemouth, anteprima di Premier League: tutto quello che c’è da sapere

Manchester United vs AFC Bournemouth
Manchester United
AFC Bournemouth
Premier League
B. Fernandes
Rayan
A. Scott

Presentazione completa di Manchester United-Bournemouth: lo United ospita all’Old Trafford una squadra che negli ultimi tempi si è rivelata una bestia nera. Le ultime notizie dalle squadre, l’analisi tattica, lo stato di forma e molto altro.

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Premier League - Game Week 8
Old Trafford

Manchester United-AFC Bournemouth inizierà il 25 ottobre 2026 alle 09:00 EST e alle 13:00 GMT.

Lo United cerca di riprendersi prima della visita di una squadra che ultimamente gli è indigesta

Reduce da una pesante sconfitta per 4-1 contro una squadra esordiente in Champions League, Michael Carrick, sotto pressione, deve ora preparare i suoi alla visita del Bournemouth, avversario che negli ultimi tempi ha creato problemi allo United.

Due squadre in difficoltà cercano la svolta

Con una sola vittoria a testa dopo sette partite di Premier League, United e Bournemouth si trovano entrambi sotto la metà della classifica. Il Bournemouth ha però ottenuto quell’unico successo nell’ultima gara, battendo 2-0 il Sunderland. Dopo un inizio altalenante, la squadra di Marco Rose ha ora vinto due partite consecutive in tutte le competizioni, senza subire goal in nessuna delle due. L’attaccante brasiliano Evanilson è andato a segno in ciascuna delle ultime tre gare.

AFC Bournemouth v Sunderland - Premier League 2026/27Getty Images

Carrick ha disperato bisogno di un risultato

Dopo essere stato surclassato dal Como mercoledì sera, lo United ha toccato un nuovo punto basso della sua stagione con la sconfitta per 4-1 in Italia. Il capitano Bruno Fernandes ha mostrato visibilmente il suo disappunto verso la panchina quando, nel finale, è stato sostituito da Joshua Zirkzee, autore del goal della bandiera dello United.

Como 1907 v Manchester United - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD3Getty Images

Statistiche chiave e notizie sugli infortuni

  • Lo United non ha ancora chiuso una partita di Premier League senza subire goal in questa stagione.
  • Il Bournemouth è imbattuto negli ultimi cinque incontri con lo United e ha segnato in tutti.
  • Lo United deve ancora fare a meno del quartetto di infortunati Benjamin Sesko, Kobbie Mainoo, Luke Shaw, Patrick Dorgu e Manuel Ugarte.
  • Il Bournemouth ha subito nove goal in tre trasferte di Premier League in questa stagione.
  • Marcus Tavernier ha segnato quattro goal in campionato per il Bournemouth in questa stagione.
  • Gli ultimi tre incontri di Premier League tra le due squadre sono terminati tutti in pareggio.

Notizie sulle squadre e rose

Probabili formazioni Manchester United - AFC Bournemouth

Allenatore

  • M. Carrick

Michael Carrick deve fare a meno di diversi elementi importanti della rosa. Patrick Dorgu, Benjamin Sesko, Tom Heaton e Manuel Ugarte risultano tutti infortunati, riducendo le opzioni dello United in più ruoli. Ulteriori aggiornamenti sulla loro disponibilità saranno aggiunti quando il club fornirà nuove informazioni prima del calcio d’inizio.

Anche il Bournemouth arriva alla partita con problemi legati agli infortuni. Marco Rose deve fare a meno di Eli Junior Kroupi, Julian Araujo, Alex Scott e Veljko Milosavljevic, mentre nessuna delle due squadre ha giocatori squalificati. Al momento, nessuno dei due club ha confermato una probabile formazione titolare.

Stato di forma

MUN

MUN - Forma

FUL
D1-1
TOT
D1-1
ATM
S2-0
LEE
D1-1
COM
S4-1
Gol segnato (subito)
4/9
Partite con più di 2,5 gol
1/5
Entrambe le squadre hanno segnato
4/5
BOU

BOU - Forma

RSO
V1-2
LIV
S0-1
CHE
S5-1
SGR
V3-0
SUN
V2-0
Gol segnato (subito)
8/7
Partite con più di 2,5 gol
3/5
Entrambe le squadre hanno segnato
2/5

Il Manchester United non ha vinto nessuna delle ultime cinque partite in tutte le competizioni: zero vittorie, tre pareggi e due sconfitte. L’ultima gara si è conclusa sull’1-1 contro il Leeds United in Premier League, prolungando una serie che comprende anche la sconfitta per 2-0 contro l’Atletico Madrid in Champions League e quella per 3-2 contro il Brighton in Carabao Cup. Lo United ha segnato cinque goal e ne ha subiti otto in queste cinque partite: un bilancio difensivo che evidenzia la fragilità mostrata dalla squadra di Carrick.

Il momento del Bournemouth offre un quadro diverso. La squadra di Rose ha vinto tre delle ultime cinque partite, perdendo soltanto contro il Chelsea, che l’ha battuta 5-1 in Premier League, e il Liverpool, che si è imposto per 1-0. L’ultima gara si è conclusa con una vittoria per 2-0 sul campo del Sunderland. Il Bournemouth ha inoltre ottenuto due successi consecutivi in Europa League, tra cui un netto 3-0 contro lo Sturm Graz. Nelle ultime cinque partite ha segnato otto goal e ne ha subiti sette.

Precedenti

Testa a testa

Manchester UnitedPareggioAFC Bournemouth
1
3
1
Premier League
AFC Bournemouth badge
AFC Bournemouth
BOU
2
Manchester United badge
Manchester United
MUN
2
FIN
Premier League
Manchester United badge
Manchester United
MUN
4
AFC Bournemouth badge
AFC Bournemouth
BOU
4
FIN
Amichevoli dei club
Manchester United badge
Manchester United
MUN
4
AFC Bournemouth badge
AFC Bournemouth
BOU
1
FIN
Premier League
AFC Bournemouth badge
AFC Bournemouth
BOU
1
Manchester United badge
Manchester United
MUN
1
FIN
Premier League
Manchester United badge
Manchester United
MUN
0
AFC Bournemouth badge
AFC Bournemouth
BOU
3
FIN
11Gol segnati11
Partite senza 2.5 goal4/5
Entrambe le squadre hanno segnato4/5

L’ultimo incontro tra le due squadre è terminato 2-2 nel marzo 2026, quando il Bournemouth ha ospitato lo United in Premier League. Prima ancora, la sfida del dicembre 2025 all’Old Trafford aveva prodotto uno spettacolare pareggio per 4-4, uno dei risultati più sorprendenti nei loro confronti recenti. Nelle ultime cinque sfide ufficiali, nessuna delle due squadre è riuscita a imporsi con continuità sull’altra: i precedenti mostrano una serie di incontri combattuti e ricchi di goal.

Classifica

#GVDSGFGS+/-Pt.Forma
1
Manchester CityManchester CityMCI
7700197+1221
V
V
V
V
V
2
ArsenalArsenalARS
7601115+618
V
V
S
V
V
3
Brighton & Hove AlbionBrighton & Hove AlbionBHA
7511235+1816
V
V
V
V
D
4
ChelseaChelseaCHE
74121713+413
V
V
S
D
S
5
LiverpoolLiverpoolLIV
733198+112
V
S
V
D
V
6
BrentfordBrentfordBRE
7241138+510
S
D
V
D
D
7
Leeds UnitedLeeds UnitedLEE
724196+310
D
S
D
V
D
8
EvertonEvertonEVE
724187+110
S
D
V
D
D
9
Hull CityHull CityHUL
723287+19
S
D
S
D
D
10
Ipswich TownIpswich TownIPS
73041115-49
S
V
S
V
S
11
Newcastle UnitedNewcastle UnitedNEW
72231014-48
S
S
V
S
D
12
Aston VillaAston VillaAVL
7223711-48
V
D
V
S
D
13
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
7142101007
D
D
D
S
D
14
Crystal PalaceCrystal PalaceCRY
7214917-87
S
V
D
S
V
15
AFC BournemouthAFC BournemouthBOU
7133913-46
V
S
S
D
D
16
Tottenham HotspurTottenham HotspurTOT
7133610-46
V
D
S
D
D
17
Coventry CityCoventry CityCOV
7205614-86
S
V
V
S
S
18
FulhamFulhamFUL
7124710-35
V
S
D
D
S
19
Nottingham ForestNottingham ForestNFO
712459-45
S
S
S
V
D
20
SunderlandSunderlandSUN
7115614-84
S
S
S
S
D
Champions League
UEFA Europa League
Retrocessione

Il Manchester United occupa attualmente il 13° posto nella classifica di Premier League, mentre l’AFC Bournemouth è 15°. Entrambi i club si trovano nella metà bassa della classifica, rendendo questa sfida ancora più importante per due squadre che cercano di allontanarsi dalle ultime posizioni.

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