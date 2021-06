I Red Devils hanno definito i termini del trasferimento del classe 2000 inglese: accordo raggiunto sulla base di 85 milioni di euro.

Dopo 54 goal e 67 assist in quattro stagioni con la maglia del Borussia Dortmund, Jadon Sancho tornerà in Premier League. Cresciuto nel Watford e passato per il Manchester City, il classe 2000 approderà sull'altra sponda della città del nord dell'Inghilterra: allo United.

Dopo mesi di corteggiamento, i Red Devils sono riusciti a trovare un accordo con il club tedesco per la cessione del giocatore classe 2000, ma già da tre anni trascinatore della squadra che a maggio ha vinto anche la DFB-Pokal.

Una cifra monstre per il trasferimento: la stretta di mano è arrivata a quota 85 milioni di euro. Non sarebbero previsti dei bonus.

Un affare per il Dortmund, che nel 2017 aveva portato Sancho in Germania per circa 8 milioni di euro, strappandolo al Manchester City quando era solo un talento ancora da esprimere. Prezzo cresciuto esponenzialmente, fino a toccare quasi la tripla cifra di milioni.

A 21 anni, Sancho torna dunque in Premier League pronto a stupire ancora di più. Intanto avrà altro a cui pensare: Euro 2020, per la precisione. Fa parte della rosa di Southgate e spera di riuscire a centrare una vittoria che sarebbe storica.

Poi il suo approdo a Old Trafford, per rinforzare ulteriormente l'attacco a disposizione di Solskjaer.