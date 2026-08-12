



Amichevoli dei club - Game Week 1 15 ago 2026 - 10:45

Manchester United-AC Milan inizia il 15 agosto 2026 alle 11:45 EST e alle 15:45 GMT.

Riepilogo 2025-26

Lo United ha chiuso al terzo posto la stagione 2025-26 di Premier League, a sette punti dal Manchester City secondo classificato. Lo United ha vinto cinque delle ultime sei partite, assicurandosi il posto in Champions League dopo due anni di assenza dalla competizione continentale più prestigiosa. Il regista portoghese Bruno Fernandes ha brillato nello United, battendo il record di assist in una singola stagione di Premier League. Nell'ultima annata nel massimo campionato inglese ha mandato in gol i compagni 21 volte.

Il Milan ha vissuto un 2025-26 deludente, chiudendo al quinto posto in Serie A, risultato sufficiente solo per un posto nell'Europa League di questa stagione. Questo significa ora due anni di assenza dalla Champions League, quindi si può dire che queste squadre stiano andando in direzioni opposte.

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Cosa hanno aggiunto Manchester United e Milan sul mercato?

Lo United ha rinforzato il centrocampo con gli acquisti onerosi di Youri Tielemans dall'Aston Villa e Andrey Santos dal Chelsea. Karl Darlow aggiunge esperienza tra i pali, mentre il colombiano di 18 anni Cristian Orozco arriva come interessante prospetto per il ruolo di mediano difensivo.

Il Milan ha speso una cifra enorme per ingaggiare l'attaccante portoghese Goncalo Ramos dal PSG. Ha inoltre aggiunto il difensore centrale spagnolo Mario Gila dalla Lazio e il centrale mancino ventenne Sankhoun Diawara dal Troyes, in Francia.

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Probabili formazioni

Manchester United (4-2-3-1): Heaton; Mazraoui, Maguire, Heaven, Shaw; Mount, Santos; Amad, Lacey, Dorgu; Mbuemo.

AC Milan (3-4-2-1): Torriani; Terracciano, De Winter, Pavlovic; Chukwueze, Modric, Comotto, Estupinan; Leao, Loftus-Cheek; Camarda.

Notizie sulle squadre e rose

Al momento non sono disponibili notizie su nessuna delle due squadre in vista di questa partita. Le informazioni su infortuni, squalifiche e probabili formazioni saranno aggiunte più a ridosso del calcio d'inizio, non appena disponibili.

Lo stesso vale per l'AC Milan, senza dettagli confermati sulla rosa o aggiornamenti sullo staff tecnico forniti in questa fase. Torna a controllare per gli ultimi aggiornamenti prima della partita.

Forma

Il Manchester United arriva a questa partita con un precampionato dai risultati alterni ma incoraggianti. Nelle ultime cinque partite ha vinto tre volte, pareggiato una e perso una, segnando 12 gol e subendone tre. L'uscita più recente si è conclusa con un pareggio per 1-1 contro il Paris Saint-Germain, mentre il successo per 2-1 sull'Atletico Madrid e il 5-0 inflitto al Rosenborg dimostrano il suo potenziale offensivo. L'unica sconfitta è arrivata contro il Wrexham, un ko per 1-0 che ha rappresentato un inciampo nelle prime fasi del precampionato.

Le ultime cinque partite dell'AC Milan raccontano una storia diversa. Ha vinto una volta, pareggiato due e perso due, subendo sette gol in questa serie. Il risultato più recente è stato una sconfitta per 3-0 contro il Chelsea, e inoltre è caduto per 2-1 contro il Cagliari nell'ultima partita di Serie A della scorsa stagione. Un pareggio per 2-2 con il Celtic e l'1-1 contro l'Inter completano un precampionato a cui è mancata continuità.

Precedenti

L'incrocio più recente tra questi due club è arrivato in Europa League nel marzo 2021, quando il Manchester United ha vinto 1-0 a San Siro. Le due gare di quella sfida si sono concluse con il passaggio del turno dello United, dopo l'1-1 dell'andata a Old Trafford. Nelle cinque sfide testa a testa presenti nel dataset, lo United ha vinto tre volte e pareggiato una, mentre l'AC Milan ha ottenuto una vittoria. Il risultato più netto è stato il 4-0 dello United a Old Trafford in Champions League nel marzo 2010.