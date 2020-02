Manchester City-West Ham dove vederla? Canale tv e diretta streaming

Manchester City e West Ham si sfidano nel recupero della ventiseiesima giornata di Premier League: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla.

Ormai fuori dalla lotta per il titolo, e clamorosamente punito negli scorsi giorni dall'UEFA con l'esclusione per due anni dalle competizioni europee, il sfida il . L'obiettivo degli uomini di Guardiola, con il ormai irraggiungibile, è quello di tenere a distanza il al secondo posto della classifica di Premier League.

Si tratta del recupero della ventiseiesima giornata, non andato in scena domenica 9 febbraio a causa delle terribili condizioni atmosferiche su gran parte del Nord Europa e anche sulla stessa Manchester. In assenza di impegni infrasettimanali, City e West Ham hanno accettato di posticipare l'incontro a mercoledì 19 febbraio.

La sfida è apparentemente senza storia: il Manchester City è secondo in classifica e può vantare una rosa fortissima, mentre il West Ham, terzultimo e a pieno rischio retrocessione, ancora una volta non è riuscito a tradurre sul campo le attese di inizio stagione nonostante il buon livello generale dei propri giocatori.

Altre squadre

La formazione di David Moyes, che qualche settimana fa ha rimpiazzato Manuel Pellegrini sulla panchina del West Ham arriva da sei partite, tra Premier League ed , in cui ha collezionato due pareggi e quattro sconfitte. Un ruolino di marcia negativo che ha scaraventato gli Hammers sul fondo della classifica.

In questa pagina tutte le informazioni su Manchester City-West Ham: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

MANCHESTER CITY-WEST HAM: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Manchester City-West Ham

Manchester City-West Ham Data: 19 febbraio 2020

19 febbraio 2020 Orario: 20.30

20.30 Canale : -

- Streaming: -

ORARIO MANCHESTER CITY-WEST HAM

Il recupero di Premier League tra Manchester City e West Ham, che nel weekend non sono scesi in campo, si disputerà nella serata di mercoledì 19 febbraio. Il calcio d'inizio del match è in programma alle ore 20.30 italiane, le 19.30 inglesi.

Manchester City-West Ham, trattandosi appunto di un recupero, sarà l'unica gara del campionato inglese in programma in una serata dedicata prettamente agli ottavi di finale di .

Brutte notizie per gli appassionati di Premier League e per i tifosi di Manchester City e West Ham: la gara tra la formazione di Guardiola e quella di Moyes non sarà visibile tramite alcuna emittente televisiva.

Il match, dunque, non sarà trasmesso nemmeno da 'Sky Sport', nonostante l'emittente satellitare detenga i diritti di gran parte delle partite di Premier League.

Non essendo visibile in tv, non sarà possibile assistere alla gara tra Manchester City e West Ham nemmeno in . La partita tra i Citizens e gli Hammers, dunque, non potrà essere vista dagli abbonati Sky tramite il dispositivo SkyGo e nemmeno tramite Now Tv.

Il Manchester City non ha a disposizione Sterling, infortunato: accanto ad Aguero dovrebbe dunque toccare a Bernardo Silva e Mahrez. A sinistra è squalificato Zinchenko dopo l'espulsione col : dentro Mendy. Laporte, invece, dovrebbe tornare in campo e rimpiazzare Otamendi al centro della difesa.

4-3-3 anche per il West Ham, dove Moyes potrebbe confermare quasi in toto la formazione vista contro il a inizio mese. A rischiare è Ogbonna, protagonista di un autorete contro i Seagulls: l'ex bianconero potrebbe partire dalla panchina per far spazio a Balbuena. In attacco, dove Felipe Anderson sta rientrando gradualmente, toccherà ancora a Snodgrass, Haller e Antonio.

MANCHESTER CITY (4-3-3): Ederson; Walker, Fernandinho, Laporte, Mendy; de Bruyne, Rodri, Foden; Bernardo Silva, Aguero, Mahrez. All. Guardiola

WEST HAM (4-3-3): Fabianski; Fredericks, Diop, Balbuena, Cresswell; Soucek, Rice, Noble; Snodgrass, Haller, Antonio. All. Moyes