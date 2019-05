Manchester City-Watford: formazioni ufficiali e dove vederla in tv e streaming

Capitolo finale della FA Cup inglese, il Watford sfida il Manchester City: tutte le informazioni sulla partita e dove vederla in tv e streaming.

Il di Guardiola insegue un altro trofeo dopo aver conquistato la Premier League al termine di un emozionante duello con il . I Citizens affrontano nel suggestivo teatro di Wembley il di Javi Gracia, grande rivelazione di questa edizione della .

I neo campioni d' hanno affrontato un cammino sulla carta agevole: i ragazzi di Guardiola hanno infatti avuto la meglio su , , Newport, e prima di approdare in finale. Il Watford ha invece eliminato nell'ordine il Woking, il , il , il e il Wolverhampton.

QUANDO SI GIOCA MANCHESTER CITY-WATFORD

Manchester City-Watford giocherà sabato 18 maggio 2019 alle ore 18.00. Come da tradizione il capitolo finale della FA Cup avrà luogo nel suggestivo impianto di Wembley a Londra.

DOVE VEDERE MANCHESTER CITY-WATFORD IN TV E STREAMING

La finale Manchester City-Watford sarà trasmessa in esclusiva su DAZN e sarà visibile su diversi dispositivi: su pc, tablet e smartphone, ma anche sulle smart compatibili con la app. Sarà inoltre possibile accedere alla piattaforma nei seguenti modi: collegando il televisore a un decoder Sky Q, oppure a una console PlayStation 4 o Xbox (Xbox One, Xbox One S, Xbox One X), o ancora utilizzando strumenti quali Google Chromecast e Amazon Fire TV Stick.

La partita sarà poi disponibile tramite il servizio on demand subito dopo il fischio finale: gli appassionati potranno rivedere la gara integrale o gli highlights in ogni momento.

FORMAZIONI UFFICIALI MANCHESTER CITY-WATFORD

MANCHESTER CITY (4-3-3): Ederson; Walker, Kompany, Laporte, Zinchenko; Gundogan, Bernardo Silva, D. Silva; Mahrez, Gabriel Jesus, Sterling.

WATFORD (4-4-2): Gomes; Femenía, Mariappa, Cathcart, Holebas; Hughes, Capoue, Doucouré, Pereyra; Deulofeu, Deeney.