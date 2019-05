Manchester City-Watford dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv e diretta streaming

Tutto su Manchester City-Watford, finale di FA Cup: dalle notizie di formazione alle informazioni su diretta tv e streaming.

Il di Pep Guardiola affronta il di Javi Gracia nella finale di in scena nell'affascinante stadio di Wembley. Dopo aver archiviato il successo in Premier League e in EFL Cup i Citizens cercano il terzo titolo della stagione.

Segui Manchester City-Watford in diretta esclusiva su DAZN

Il successo in campionato sul ha regalato il secondo titolo consecutivo agli uomini di Guardiola, che arrivano all'altro grande appuntamento stagionale con il morale alle stelle dopo aver collezionato ben 14 successi di fila in campionato.

Il City ha eliminato nell'ordine , , Newport, e Brighton, mentre il Watford ha superato negli scontri diretti il Woking, il , il , il e il Wolverhampton, quest'ultimo match deciso con una strepitosa rimonta terminata poi ai supplementari con la rete di Deulofeu.

L'ex giocatore del sta vivendo una seconda parte di stagione da urlo: nove dei suoi dodici goal stagionali sono infatti arrivati proprio nelle ultime tredici partite. Il grande protagonista della FA Cup è però Sergio Aguero, che dal 2012 è l'attaccante che ha segnato di più nella competizione.

MANCHESTER CITY-WATFORD: DATA, ORA, CANALE TV E STREAMING

PARTITA Manchester City-Watford DATA 18 maggio 2019, 18.00 DOVE Wembley, Londra ARBITRO Kevin Friend TV DAZN STREAMING DAZN

ORARIO MANCHESTER CITY-WATFORD

Manchester City-Watford si giocherà sabato 18 maggio alle ore 18.00 italiane sul prato dello storico Wembley di Londra, dove si sono già giocate le due semifinali del torneo.

Sarà DAZN a trasmettere in esclusiva e in diretta Manchester City-Watford . Gli abbonati alla piattaforma potranno seguire il match su tutte le smart compatibili con la app, oppure tramite un decoder Sky Q, una console Xbox o PlayStation 4. Sarà inoltre possibile seguire la finalissima di Wembley anche sulla propria tv grazie ai dispositivi Google Chromecast e Amazon Fire TV Stick.

Gli abbonati a DAZN potranno vedere Manchester City-Watford in diretta streaming su pc, tablet e smartphone tramite l’apposita app, che detiene i diritti in esclusiva di tutta la FA Cup sul territorio italiano.

Pep Guardiola si affida nuovamente al collaudatissimo 4-3-3: confermato Aguero al centro del tridente con l'avanzamento di Bernardo Silva, che lascia spazio a De Bruyne nel ruolo di interno di centrocampo. Completa l'attacco la velocità di Sterling, autore fin qui della migliore stagione della sua carriera. Fernandinho in cabina di regia con David Silva a dare ulteriore qualità. In difesa parte dal primo minuto capitan Kompany, eroe della penultima giornata di campionato con un goal strepitoso che ha di fatto regalato il titolo alla squadra.

Javi Gracia si affida all'eroe della semifinale: Gerard Deulofeu guida l'attacco insieme a Deeney, con il supporto di Hughes e Pereyra, Capoue e Doucourè a fare da schermo davanti alla retroguardia, che è composta da Janmaat, Mariappa, Cathcart e dall'ex Holebas.

MANCHESTER CITY (4-3-3) Ederson; Walker, Kompany, Laporte, Zinchenko; De Bruyne, Fernandinho, David Silva; Bernardo Silva, Aguero, Sterling.

WATFORD (4-3-2-1) Foster; Janmaat, Mariappa, Cathcart, Holebas; Hughes, Capoue, Doucouré; Pereyra, Deulofeu; Deeney.