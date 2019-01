Manchester City, Walker segna e scherza: "Meglio di Messi e Ronaldo"

Kyle Walker ha trovato il goal contro il Burton nel 9-0 del Manchester City, poi ha ironizzato su Instagram: "Meglio di Messi e Ronaldo...".

Kyle Walker non è esattamente un giocatore abituato al goal, piuttosto lo è all'ironia da social, tanto da essere uno dei personaggi più simpatici del calcio inglese. Il terzino del Manchester City non si è lasciato scappare la grande occasione del goal contro il Burton Albion per fare ironia.

Protagonista con il goal dell'8-0 nella semifinale d'andata di League Cup, terminata 9-0 in favore dei 'Citizens', il 28enne su Instagram ha ripostato il video della rete, con una didascalia ironica, ma statisticamente impeccabile, che sottolinea il suo rendimento in questo avvio di 2019 rispetto a quello di qualche mostro sacro del calcio.

"Goal nel 2019: Walker 1, Ronaldo 0. Goal in Coppa di Lega: Walker 1, Messi 0. Fine della discussione?"

Il rapporto con il goal di Walker non è molto consolidato: soltanto 6 le reti in quasi 250 presenze in Premier League. Quella contro il Burton è stata la seconda marcatura con la maglia del Manchester City, che veste dall'estate 2017. La prima era arrivata lo scorso 1 settembre all'Etihad contro il Newcastle. Forse in questo caso il confronto con Messi e Ronaldo meglio evitarlo...