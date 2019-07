Manchester City, ufficiale l'acquisto di Angeliño: arriva dal PSV

Angeliño torna al Manchester City dopo la parentesi al PSV. Il terzino spagnolo è un nuovo rinforzo per Guardiola e i Citizens.

Nuovo colpo nel mercato estivo del , con Pep Guardiola che accoglie tra le sue braccia un 'cavallo di ritorno'. Si chiama José Ángel Esmorís Tasende ed è conosciuto dal grande pubblico come Angeliño.

Segui Copa America e Coppa d'Africa live e in esclusiva su DAZN

Il Manchester City ha annunciato ufficialmente l'acquisto di Angeliño dal . Il terzino sinistro spagnolo è stato a lungo di proprietà dei Citizens, dal 2013 al 2018. Ma ha trascorso molte avventure in prestito: , , Mallorca e NAC Breda.

Salvo poi firmare a titolo definitivo con il PSV lo scorso anno. Però è durata solo un anno l'avventura tra i biancorossi per Angeliño, adesso torna appunto a casa, al Manchester City.

"Sono entusiasta di aver raggiunto nuovamente il City, una squadra che gioca un calcio incredibile sotto la guida Pep Guardiola. Guardarli giocare dall' , per me, è stato un piacere. Sono sicuro che il mio stile di gioco migliorerà con Guardiola e che il Manchester City continuerà a vincere per molto tempo".

Queste sono le prime parole dello spagnolo da nuovo giocatore del City. Sicuramente la concorrenza non mancherà e, quindim, non sarà una stagione semplice per lui.