Manchester City-Tottenham dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Manchester City contro Tottenham, Guardiola contro Conte: dove vedere la super sfida dell'Etihad in diretta tv e streaming.

MANCHESTER CITY-TOTTENHAM: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita : Manchester City-Tottenham

: Manchester City-Tottenham Data : 10 settembre 2021

: 10 settembre 2021 Orario : 18.30

: 18.30 Canale tv: Sky Sport Football, Sky Sport 4K

Streaming: SkyGo, NOW

In Premier League è ancora una volta tempo di big match: il Manchester City di Pep Guardiola, campione in carica, affronta il Tottenham di Antonio Conte nella sfida più importante della settima giornata del massimo campionato inglese.

Sia il Manchester City che il Tottenham sono attualmente secondi, con un punto di ritardo dall'Arsenal capolista. Nell'ultima giornata i Blues hanno mancato il sorpasso in vetta, facendosi fermare sull'1-1 dall'Aston Villa.

Anche il Tottenham nei primi sei turni non ha mai perso: Kane e compagni hanno messo assieme 14 punti su 18, frutto di quattro vittorie, due pareggi e nessuna sconfitta. Gli Spurs sono reduci dal 2-1 ottenuto contro il Fulham, in uno dei tanti derby londinesi proposti dalla Premier League.

Qui troverete tutte le informazioni su dove vedere Manchester City-Tottenham in diretta tv e streaming, ma anche sulle formazioni.

ORARIO MANCHESTER CITY-TOTTENHAM

Manchester City-Tottenham, match valido per la settima giornata di Premier League, si giocherà alle ore 18.30 di sabato 10 settembre 2021. Il palcoscenico della sfida sarà l'Etihad Stadium di Manchester.

DOVE VEDERE MANCHESTER CITY-TOTTENHAM IN TV

Sarà possibile seguire Manchester City-Tottenham in diretta tv su Sky, che detiene i diritti della Premier League, ma solo per gli abbonati: i canali scelti per trasmettere la partita sono Sky Sport Football e Sky Sport 4K, quest'ultimo visibile al canale numero 213 del satellite.

MANCHESTER CITY-TOTTENHAM IN DIRETTA STREAMING

Manchester City-Tottenham sarà visibile anche in diretta streaming, sempre per gli abbonati a Sky, grazie all'app SkyGo, scaricabile su pc, tablet o smartphone. L'alternativa è NOW, piattaforma in cui è presente il meglio della programmazione satellitare.

PROBABILI FORMAZIONI MANCHESTER CITY-TOTTENHAM

MANCHESTER CITY (4-3-3): Ederson; Walker, Stones, Ruben Dias, Cancelo; De Bruyne, Rodri, Gundogan; Bernardo Silva, Haaland, Foden. All. Guardiola

TOTTENHAM (3-4-3): Lloris; Romero, Dier, Davies; Emerson, Hojbjerg, Bentancur, Sessegnon; Kulusevski, Kane, Son. All. Conte