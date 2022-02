Manchester City-Tottenham dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

MANCHESTER CITY-TOTTENHAM: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

• Partita: Manchester City-Tottenham

• Data: 19 febbraio 2022

• Orario: 18.30

• Canale TV: Sky Sport Uno (canale 201 satellite), Sky Sport Football (canale 203 satellite), Sky Sport 4K (canale 213 satellite)

• Streaming: Sky GO e NOW

Umore decisamente opposto per Manchester City e Tottenham, impegnate nel nuovo turno di Premier League. La capolista del campionato inglese incontra la formazione di Conte, reduce da un febbrai da dimenticare e decisa ad allontanare il momento durissimo.

Il Manchester City guida la Premier League con nove punti di vantaggio sulla seconda (il Liverpool, che deve recuperare una gara), mentre il Tottenham è reduce da tre sconfitte di fila che l'hanno nuovamente allontanata dal quarto posto posto a cui Antonio Conte punta da quando è tornato a Londra.

Per il City pochi giorni fa è arrivato il roboante successo contro lo Sporting Lisbona in Champions (5-0), con ritorno a casa turbolento: l'aereo della squadra non è potuto atterrare a Manchester causa fortissimi venti, che ha portato il dirottamento a Liverpool. Senza conseguenze.

Il Tottenham è stato invece eliminato dalla Conference League a fine 2021, ragion per cui ha potuto preparare al meglio la trasferta: sette punti la separano dalla zona Champions, ma rispetto al Manchester United deve ancora recuperare tre sfide.

In questo articolo troverete tutto l'occorrente per rimanere informati su Manchester City-Tottenham: dagli aggiornamenti relativi alle formazioni fino alle indicazioni su come assistere alla sfida in diretta tv e streaming

ORARIO MANCHESTER CITY-TOTTENHAM

La sfida tra Manchester City e Tottenham andrà in scena sabato 19 febbraio 2022 alle ore 18:30. Appuntamento all'Etihad Stadium di Manchester per il big match deò 26esimo turno.

DOVE VEDERE MANCHESTER CITY-TOTTENHAM IN TV

Manchester City-Tottenham di Premier League sarà trasmessa in diretta tv esclusiva su Sky Sport Uno (canale 201) e su Sky Sport Football (canale 203). La gara sarà visibile anche sul canale di Sky per la visione delle partite in 4K (canale 213).

MANCHESTER CITY-TOTTENHAM IN DIRETTA STREAMING

Gli abbonati Sky avranno modo di seguire anche in diretta streaming esclusiva la sfida tra Manchester City e Tottenham grazie l'applicazione Sky Go, disponibile su tutti i device. Non solo: la gara sarà visibile anche Now. In entrambi i casi gara visibile su pc, smartphone, tablet e notebook.

IN DIRETTA SU GOAL

Su GOAL verrà raccontata Manchester City-Tottenham con una dettagliata diretta testuale. Si partirà nel pomeriggio con un ampio prepartita e le ultime news di formazione fino alle ultime azioni che precederanno il fischio finale.

FORMAZIONI UFFICIALI MANCHESTER CITY-TOTTENHAM

MANCHESTER CITY (4-2-3-1): Ederson; Walker, Stones, Laporte, Cancelo; De Bruyne, Rodri; Bernardo Silva, Sterling, Foden; Grealish.

Tottenham (4-4-2): Lloris; Doherty, Sanchez, Romero, Davies; Moura, Winks, Bentancur, Sessegnon; Kane, Son.