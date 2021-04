Manchester City-Tottenham dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Finale di League Cup, City contro Tottenham: news sulle formazioni e su come vedere la partita in tv e streaming.

MANCHESTER CITY-TOTTENHAM: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Manchester City-Tottenham

Manchester City-Tottenham Data: 25 aprile 2021

25 aprile 2021 Orario: 17:30

17:30 Canale tv: DAZN

Streaming: DAZN

La conquista della Premier League è vicinissima, la possibilità di vincere la Champions esiste grazie alla qualificazione alle semifinali. Ora però il Manchester City può conquistare il primo trofeo della sua annata: è arrivata l'ora della finale di League Cup contro il Tottenham.

Guarda Manchester City-Tottenham in streaming su DAZN

Se il Manchester City sta vivendo un 2021 importante, il Tottenham è crollato e rischia di restare fuori dall'Europa nella prossima annata. Fuori dall'Europa League 2019/2020, in difficoltà in Premier, gli Spurs possono però strappare il pass per la prossima stagione europea battendo i Citizens.

In panchina nel Tottenham non c'è più Mourinho, sostituito dal giovanissimo Mason, tecnico 29enne attualmente ad iterim. Salta dunque l'ennesima sfida tra Guardiola e il tecnico lusitano che va avanti oramai un decennio tra campionato e coppe.

In questo articolo troverete tutto ciò che è importante conoscere riguardo a Manchester City-Tottenham: dagli aggiornamenti relativi alle formazioni fino alle indicazioni su come assistere all'incontro in diretta tv e streaming.

ORARIO MANCHESTER CITY-TOTTENHAM

La finale di League Cup tra il Manchester City di Guardiola e il Tottenham di Mason si giocherà domenica 25 aprile 2021 alle ore 17:30. Appuntamento a Londra, nel tempio di Wembley: saranno presenti 8000 tifosi, finalmente allo stadio dopo l'apertura del governo britannico.

Manchester City-Tottenham potrà essere seguito in diretta esclusiva su ogni smart tv grazie all'applicazione di DAZN , disponibile anche per i possessori di Sky Q. Chi non possiede un televisore smart può rimediare collegandolo a un dispositivo come Google Chromecast o Amazon Fire TV Stick, oltre che ad una console come Xbox (One, One S, One X, Series S e Series X) o PlayStation (PS4 e PS5).

La sfida tra Manchester City e Tottenham sarà disponibile in diretta esclusiva streaming sempre grazie a DAZN: da pc sarà sufficiente collegarsi al sito e inserire le proprie credenziali d'accesso, mentre da smartphone e tablet bisognerà utilizzare l'applicazione dedicata.

Anche su Goal potrete seguire tutto quello che riguarda finale tra Manchester City e Tottenham: dalle scelte dei due allenatori fino al racconto live dell'incontro, attraverso la consueta diretta testuale.

MANCHESTER CITY (4-3-3): Ederson; Walker, Rúben Dias, Stones, Cancelo; De Bruyne, Rodri, Gündoğan; Bernardo Silva, Gabriel Jesus, Mahrez.

TOTTENHAM (4-2-3-1): Lloris; Aurier, Rodon, Dier, Reguilon; Hojbjerg, Ndombele; Lucas, Lo Celso, Son; Kane.