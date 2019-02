Manchester City, tifoso aggredito in Germania: è in gravi condizioni

Un tifoso del Manchester City è stato aggredito dopo la vittoria della squadra sullo Schalke 04: "La polizia sta cercando informazioni".

Non arrivano buone notizie dalla Germania, dove al termine di Schalke 04-Manchester City un tifoso ospite è stato aggredito all'esterno dello stadio: il club inglese riferisce che il proprio fan è in condizioni critiche all'ospedale.

Con DAZN segui la Serie A IN STREAMING, LIVE E ON DEMAND

L'articolo prosegue qui sotto

La notizia è stata rivelata dalla società inglese tramite un comunicato ufficiale.

"Il Manchester City è a conoscenza di una presunta aggressione dopo la partita alla Veltins-Arena in Germania la scorsa notte. Il club sta lavorando con la polizia di Manchester e la polizia tedesca per ottenere maggiori informazioni".

Lo staff del Manchester City è rimasto in Germania per dare supporto alla famiglia del tifoso gravemente ferito, che secondo le ultime indiscrezioni sarebbe in condizioni critiche all'ospedale.

Il Manchester City ha strappato la vittoria sul campo dello Schalke 04 nel finale in un match rocambolesco, che aveva visto la formazione di casa passare in vantaggio. Un post partita ad alta tensione che potrebbe però avere risvolti drammatici.