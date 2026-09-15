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Manchester City-Sunderland, anteprima di Premier League: tutto quello che c’è da sapere

Manchester City vs Sunderland
Premier League
Manchester City
Sunderland

Anteprima completa della partita tra Manchester City e Sunderland A.F.C. in Premier League. Analizziamo i risultati della 4ª giornata, il momento di forma recente e i temi chiave in vista della sfida di domenica pomeriggio all'Etihad Stadium.

Manchester City-Sunderland: dettagli della partita

crest
Premier League - Game Week 5
Etihad Stadium

Manchester City e Sunderland A.F.C. scenderanno in campo il 20 settembre 2026 alle 13:00 GMT (9:00 EST / 14:00 BST / 15:00 SAST).

I Cityzens ospitano i Black Cats in ripresa

Il Manchester City torna in casa all'Etihad Stadium per affrontare il Sunderland A.F.C. nella quinta giornata della stagione 2026/27 di Premier League. Dopo una sofferta vittoria nel derby nel weekend e gli impegni di coppa a metà settimana, il City punta a sfruttare il fattore campo per restare nelle zone alte della classifica. Per il Sunderland, la trasferta di Manchester dopo due partite difficili consecutive rappresenta un test importante per la propria struttura difensiva contro un attacco esplosivo.

Manchester United v Manchester City - Premier League 2026/27Getty Images

Un gol di Haaland decide il derby tra i 10 uomini

Il Manchester City arriva a domenica con il morale alto dopo aver strappato una vittoria per 1-0 in trasferta nel derby contro il Manchester United a Old Trafford nella quarta giornata, il 13 settembre. Nonostante l'espulsione diretta di Phil Foden al 23', il City ha mostrato enorme disciplina tattica prima che Erling Haaland sbloccasse il match al 59'. Il risultato arriva dopo la vittoria esterna per 2-0 in Champions League contro il FC Porto e il successo casalingo per 1-0 contro il Coventry City, mantenendo intatto il forte slancio iniziale del City.

Sunderland v Arsenal FC - Premier League 2026/27Getty Images

Le dure lezioni dei Black Cats contro le big della massima serie

Il Sunderland arriva all'Etihad Stadium cercando di rialzarsi dopo la sconfitta casalinga per 2-0 contro l'Arsenal nella quarta giornata, il 12 settembre. Gli uomini di Régis Le Bris hanno resistito in un primo tempo senza gol, ma hanno subito la rete del 57' di Bruno Guimarães prima che un rigore nel finale di Bukayo Saka chiudesse la partita. I Black Cats puntano a fare affidamento sulla solidità difensiva che aveva fruttato l'1-1 in trasferta a Brentford e la vittoria per 1-0 in EFL Cup contro l'Hull City a inizio mese.

Il blocco medio del Sunderland può rallentare la macchina del City?

Storicamente, il Manchester City ha controllato il possesso in casa, affidandosi a motori creativi come Rayan Cherki e Antoine Semenyo per innescare Erling Haaland. Il Sunderland conterà sulla propria struttura di blocco medio guidata da Granit Xhaka, Kevin Danso e Daniel Ballard per interrompere le linee di passaggio centrali del City, cercando allo stesso tempo di lanciare Brian Brobbey in rapidi contropiedi. Con punti pesanti in palio già in questa fase iniziale, la sfida di domenica promette grande intensità fin dal fischio d'inizio.

Notizie sulle squadre e formazioni

Probabili formazioni Manchester City - Sunderland

Allenatore

  • E. Maresca

Il Manchester City dovrà fare a meno di Phil Foden, che sconterà una squalifica dopo il cartellino rosso rimediato nel derby di Manchester. Anche Jeremy Doku è indisponibile per infortunio, lasciando Maresca con opzioni limitate sugli esterni in vista della partita. Ulteriori aggiornamenti sulle squadre saranno aggiunti più vicino al calcio d'inizio.

Il Sunderland si reca a Manchester senza Reinildo, squalificato per questa partita. Habib Diarra e Romaine Mundle sono entrambi ai box per infortunio, riducendo ulteriormente le opzioni di Le Bris in attacco e a centrocampo.

Stato di forma

MCI

MCI - Forma

BOU
V2-1
CRY
V1-4
COV
V1-0
POR
V0-2
MUN
V0-1
Gol segnato (subito)
10/2
Partite con più di 2,5 gol
2/5
Entrambe le squadre hanno segnato
2/5
SUN

SUN - Forma

IPS
S2-1
FUL
V1-0
BRE
D1-1
HUL
V1-0
ARS
S0-2
Gol segnato (subito)
4/5
Partite con più di 2,5 gol
1/5
Entrambe le squadre hanno segnato
2/5

Il Manchester City arriva in uno stato di forma eccezionale, con cinque vittorie nelle cinque partite più recenti in tutte le competizioni. La serie comprende il successo per 1-0 nel derby dello scorso weekend in casa del Manchester United e la vittoria per 2-0 contro il FC Porto in Champions League. In queste cinque partite, il City ha segnato otto gol e ne ha subiti quattro, con la prestazione più convincente arrivata nel 4-1 sul campo del Crystal Palace. Cinque vittorie consecutive sottolineano la continuità che Maresca ha costruito in avvio di stagione.

Il recente stato di forma del Sunderland è più altalenante, con due vittorie, un pareggio e due sconfitte nelle ultime cinque uscite. La partita più recente si è conclusa con una sconfitta per 2-0 contro l'Arsenal, e in precedenza era arrivato anche il ko per 2-1 contro l'Ipswich Town. I risultati positivi contro l'Hull City in Carabao Cup e il Fulham in campionato dimostrano che la squadra è capace di fare punti, ma le due sconfitte consecutive nelle ultime due trasferte ufficiali preoccupano Le Bris.

Precedenti

Testa a testa

Manchester CityPareggioSunderland
4
1
0
Premier League
Sunderland badge
Sunderland
SUN
0
Manchester City badge
Manchester City
MCI
0
FIN
Premier League
Manchester City badge
Manchester City
MCI
3
Sunderland badge
Sunderland
SUN
0
FIN
Premier League
Sunderland badge
Sunderland
SUN
0
Manchester City badge
Manchester City
MCI
2
FIN
Premier League
Manchester City badge
Manchester City
MCI
2
Sunderland badge
Sunderland
SUN
1
FIN
Premier League
Sunderland badge
Sunderland
SUN
0
Manchester City badge
Manchester City
MCI
1
FIN
8Gol segnati1
Partite senza 2.5 goal2/5
Entrambe le squadre hanno segnato1/5

L'ultimo confronto tra queste due squadre si è concluso con uno 0-0 in casa del Sunderland nel gennaio 2026, risultato arrivato dopo il successo casalingo per 3-0 del Manchester City contro il Sunderland nel dicembre 2025. Nelle ultime cinque sfide dirette registrate, il Manchester City ha vinto tre volte, con un pareggio e una sconfitta, segnando otto gol e subendone uno.

Classifica

#GVDSGFGS+/-Pt.Forma
1
ArsenalArsenalARS
440081+712
V
V
V
V
2
Manchester CityManchester CityMCI
440082+612
V
V
V
V
3
Leeds UnitedLeeds UnitedLEE
422073+48
V
D
D
V
4
Hull CityHull CityHUL
422052+38
D
D
V
V
5
Brighton & Hove AlbionBrighton & Hove AlbionBHA
4211135+87
V
D
S
V
6
ChelseaChelseaCHE
4211109+17
D
S
V
V
7
BrentfordBrentfordBRE
413074+36
D
D
D
V
8
LiverpoolLiverpoolLIV
413064+26
D
V
D
D
9
EvertonEvertonEVE
413053+26
D
D
D
V
10
Ipswich TownIpswich TownIPS
4202710-36
V
S
S
V
11
Nottingham ForestNottingham ForestNFO
41214405
V
D
D
S
12
Newcastle UnitedNewcastle UnitedNEW
412178-15
S
D
V
D
13
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
41127704
S
D
V
S
14
SunderlandSunderlandSUN
411235-24
S
D
V
S
15
AFC BournemouthAFC BournemouthBOU
403167-13
D
D
D
S
16
Crystal PalaceCrystal PalaceCRY
4103611-53
S
V
S
S
17
Tottenham HotspurTottenham HotspurTOT
402205-52
D
D
S
S
18
FulhamFulhamFUL
401347-31
D
S
S
S
19
Aston VillaAston VillaAVL
401317-61
S
D
S
S
20
Coventry CityCoventry CityCOV
4004010-100
S
S
S
S
Champions League
UEFA Europa League
Retrocessione

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