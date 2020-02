Manchester City senza Champions, è bagarre: Ancelotti in piena corsa

Ancelotti ha risvegliato l'Everton, portandolo dalla zona salvezza a quella europea: con l'esclusione del City, la Champions non è utopia.

Una bomba atomica lanciata dall'UEFA sulla Champions, l' e la Premier. senza competizioni continentali nelle prossime due annate e subbuglio immediato. Sopratutto nel campionato inglese, visto che con i Citizens fuori dal gioco, sperano in tanti. Compreso Carlo Ancelotti.

Il Manchester CIty è attualmente secondo a distanza siderale dal capolista e a+1 sul , con grandi possibilità di andare in Champions. Se il comunicato UEFA non fosse mai esistito. Ergo, niente Europa a meno di sorprese, con le Foxes e favorite per secondo e terzo posto. E il quarto? Bagarre.

Attualmente in Champions andrebbe clamorosamente lo , ma dietro tale compagine ci sono le grandi, pronte ad approfittare della situazione. e in ballo, mentre l' acquista ora qualche remota possibilità. Sempre qualcuna in più comunque rispetto al pre-caos City.

Altre squadre

Sembra pronto a lottare fino all'ultimo l' di Ancelotti, autore di una magica scalata negli ultimi due mesi. I Toffees hanno praticamente sempre ottenuto punti da quando l'ex ha cambiato panchina, e stando all'attuale classifica ridisegnata in chiave City, avrebbe solamente tre punti dall'ultimo posto Champions disponibile.

Del resto l' di Ancelotti è una squadra sulle ali dell'entusiasmo, con tre vittorie nelle ultime cinque gare (due pareggi), che ha risvegliato i tifosi, lo spogliatoio, le possibilità di tornare tra le prime cinque del torneo, come era solita fare fino a qualche stagione.

Quest'anno il quinto posto, sempre che la punizione nei confronti del Manchester City sia confermata, sarà il più dolce di sempre: varrà la . Sempre che la squadra di Guardiola non sia penalizzata o comunque non accusi il colpo scivolando oltre la quarta posizione: a quel punto, sarà sempre il quarto posto a garantirla.