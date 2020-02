Dopo la stangata dell'UEFA il reagisce sul campo e batte il con una prestazione convincente: su tutte spicca però la prestazione di Rodri, capace di stabilire un doppio record di passaggi.

Contro la formazione londinese il centrocampista spagnolo ha infatti messo a segno 188 passaggi, di cui 178 riusciti: si tratta di un doppio record per quanto riguarda la Premier League. Il metronomo di Guardiola ha superato da solo l'intera squadra avversaria, che per l'occasione ne ha realizzati 'soltanto' 169.

Rodri completed 178 passes for Man City, the most in the #PL since records began (2003/04)#MCIWHU pic.twitter.com/GsiAC1hf19