Manchester City, ricorso al CAS per l'esclusione dalla Champions

Il non ci sta e dopo essere stato squalificato dalle competizioni europee per ben due anni, ha presentato ricorso ufficiale al CAS. Questo si legge sul comunicato ufficiale del ricorso:

"Il CAS (The Court of Arbitration for Sport) ha registrato il ricorso da parte del Manchester City contro l'UEFA. L'appello va contro la decisione della CFCB (Adjudicatory Chamber of the UEFA Club Financial Control Body) del 14 febbraio 2020, per la quale il Manchester City avrebbe violato il regolamento UEFA sulle licenze e sul Fair Play finanziario, e sanzionato con l'esclusione dalle successive due stagioni delle competizioni UEFA per club per le quali il club si sarebbe qualificato, e inoltre condannato a pagare una multa di 30 milioni di euro".